Jannik Sinner poderia se tornar o segundo homem mais jovem a defender o título do Aberto da Austrália.

O atual campeão, Jannik Sinner, foi sublime no acúmulo do Aberto da Austrália e parece seguro que ele conquistou sua terceira vitória consecutiva em Grand Slam. Depois de vencer o Aberto da Austrália e os EUA em 2024, ninguém conseguiu parar o italiano em sua campanha baixa.

O ano de 23 anos lançou um set em alguns jogos, mas nenhum jogo entrou em cinco sets, destacando seu domínio na quadra. O italiano está em uma sequência de vitórias, depois de ter deixado vitorioso em seus últimos 20 jogos. Sinner também é o jogador mais jovem da era aberta a ganhar 20 jogos consecutivos de Grand Slam na quadra dura depois de John McEnroe.

A última vez que a semente superior passou por um jogo sem vencer um único set foi nas finais do ATP em 2023 contra Novak Djokovic. Desde então, o italiano tem sido fenomenal, desmontando qualquer um que atravessou o caminho.

Como atual número 1 do mundo, Sinner se beneficiou de um empate favorável na Abertura da Austrália deste ano. Agora, ele enfrenta um teste final contra o segundo semeado Alexander Zverev, que está procurando um título inaugural de Grand Slam.

Nessa nota, vamos visitar a viagem de Jannik Sinner para a final do Australia Open 2025.

Viagem de Jannik Sinner à Austrália Open 2025

Ronda: Nicholas Jarry

Sinner começou sua campanha lentamente, tentando encontrar os pés, enquanto jogava sua primeira competição de seda após as finais do ATP que ele venceu. O italiano lutou muito nos dois primeiros sets, e ambos estão indo. Mas a melhor semente superou Jarry em ambas as contagens e demoliu seu oponente no set final por 6-1, para obter sua primeira vitória do ano civil de 2025, em sets seguidos.

Leia também: Jannik Sinner se torna o segundo mais jovem a chegar às finais de singles de homens abertos australianos australianos consecutivos

Duas rodadas: Tristan Schoolkate

Hope, a esperança da esperança Tristan Schoolkate saiu todas as armas queimando contra a melhor semente, conseguindo levar o conjunto de abertura italiano. No entanto, eu rapidamente recuperei sua compostura, disparando 13 ases e vencendo três sets consecutivos para selar o jogo em quatro. Essa vitória mostrou a calma e a confiança do pecador, mesmo quando estava sob pressão.

Terceira Rodada: Marcos Giron

Sinner jogou seu melhor torneio de tênis na terceira rodada contra Marcos Giron, dominando o confronto e vencendo -o em corridas. O italiano não enfrentou problemas neste concurso, quebrando seu oponente em cinco instâncias, juntamente com uma taxa de sucesso de 79% no primeiro serviço.

Rodada Quarta: Holger Rune

O número um do mundo enfrentou seu desafio mais difícil de competição contra Holger Rune na rodada 16, sob um calor escaldante. O italiano entrou no tribunal com uma doença e teve que levar um tempo de espera médico no início do concurso. Ele foi visivelmente visto ‘ofegando sua respiração e tremor’ durante o segundo set que Rune acabou vencendo.

Felizmente, para o 23 anos, uma pausa em jogo devido à ruptura de uma câmera da rede ajudou o pecador a recuperar seu impulso e a recuperar a respiração. Após o intervalo, o atual campeão conseguiu passar pelo dinamarquês e deixar vitorioso em quatro sets, avançando para outras semifinais do Grand Slam.

Leia também: Jannik Sinner vs Alexander Zverev Prediction, apostas e probabilidades de probabilidades, em frente à cabeça, visão anterior: australiana Open 2025

Quartas de final: Alex de Minaur

Jannik Sinner assumiu seu primeiro desafio entre os 10 melhores contra os favoritos da multidão e a esperança local Alex de Minaur na partida das quartas de final. O italiano, embora martelado, serve de forma consistente, com uma incrível taxa de sucesso de 85% no primeiro serviço e a taxa de sucesso de 80% no segundo serviço. Em uma questão brutalmente unilateral, o atual campeão silenciou a multidão e derrubou a oitava semente exaustiva 6-3 6-2 6-1.

Semifinal: Ben Shelton

Ben Shelton, interpretando sua semifinal de vencimento do Aberto da Austrália, enfrentou um severo desafio contra o atual campeão. No entanto, o americano começou brilhantemente, quebrando o italiano no início do primeiro set. Shelton ainda teve dois pontos de ajuste para o tiro durante o tie-break, mas não conseguiu convertê-los. No entanto, o primeiro semeado conseguiu capitalizar as oportunidades que lhe foram apresentadas.

Curso semelhante continuou no segundo set, com Shelton incapaz de converter suas possibilidades e pecador, reivindicando os momentos crocantes que eram fundamentais. No final, foi uma caminhada para o italiano no terceiro set para concluir a batalha confortavelmente em sets retos.

Leia também: Jannik Sinner vs Alexander Zverev Record By Head

Final: Alexander Zverev (TBP)

Jannik Sinner está procurando defender seu título e se tornar o segundo mais jovem a alcançar esse marco no parque de Melbourne, mas deve vencer Alexander Zverev no final, contra quem o 23 -ano -tem um desfavorável.

O alemão vai a este concurso depois de vencer o primeiro e apenas contra um Novak Djokovic ferido nas semifinais. Uma batalha fascinante entre dois jovens altamente talentosos está nas cartas no final da final do Aberto Australiano.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama