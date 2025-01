O Bayer Leverkusen está se aproximando de um acordo com o lado da Arábia Saudita al-Nassr sobre a venda do atacante Victor Boniface. O técnico-chefe de Leverkusen, Xabi Alonso, confirmou que o treinamento internacional da Nigéria perdeu antes da partida da Liga Campeã de Quarta-feira contra o Sparta Praga, enquanto o Al-Naser trabalha para encerrar os acordos com os campeões alemães e com Bonifacio.

Não se espera que este último seja um problema. Espera -se que o ano de 24 anos seja o terceiro jogador mais bem pago na Liga Saudita, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, enquanto a taxa de transferência para Leverkusen é de cerca de US $ 52 milhões.

Na terça-feira, a Al-Nassr concluiu a venda de Anderson Talisco para Fenerbahce, abrindo o slot da equipe para o qual eles estavam trabalhando por toda a janela. A CBS Sports revelou à beira do prazo de verão que a equipe de Riad estava tentando encontrar novas casas para Talisco ou Sadio Mane. Na época em que seus olhos estavam fortalecendo seu centro do campo, mas a lesão de Rodri dificultou a obtenção de Mateo Kovacic, do Manchester City, o que fez com que um movimento fortalecesse o ataque do técnico Stefano Pioli.

Eles certamente terão certeza de que o fizeram se esse tratamento cruzar a linha. Boniface foi uma das estrelas durante os primeiros meses da invicta temporada de 2023-24 de Leverkusen, marcando 21 gols e oferecendo 10 assistências em todas as competições. No entanto, o atacante lutou com ferimentos desde que a Copa das Nações da África foi perdida.

Enquanto isso, a boa forma de Patrik Schick nesta temporada viu Boniface abandonar o alinhamento inicial; De fato, um jogo não começou desde a derrota por 4 a 0 em Liverpool no início de novembro. Leverkusen deve substituir Boniface se seu movimento acabar e já estiver vinculado ao atacante de Brighton Evan Ferguson.

Alonso confirmou que as conversas estão em andamento entre Boniface e a hierarquia de Leverkusen, acrescentando: “Estamos nos preparando sem Boni”. Ele acrescentou que sua equipe “se aproxima” mais contratações e foi rotulada “muito satisfeita com a equipe e a nossa qualidade”.