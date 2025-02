Victor Oladipo ha preso una decisione sul suo futuro NBA

Non abbiamo visto Victor Oladipo giocare nell’NBA dalla stagione 2022-2023 quando ha messo circa 10 punti una partita per Miami Heat.

Da allora, Oladipo si è abbassato, ma ha in programma di non stare lontano dal radar.

Quando ha parlato sul suo podcast, Oladipo ha detto che la pensione non è al suo orizzonte.

“Non mi sto ritirando. Non è proprio quello che sto facendo in questo momento … Ho una tonnellata nel pensiero … mi alleno, rehabber ogni giorno “, ha detto Oladipo PR. Nbacentral.

Victor Oladipo dice di non andare in pensione e è ancora molto nel serbatoio “Non mi sto ritirando. Non è proprio quello che sto facendo in questo momento … Ho una tonnellata nel pensiero … mi alleno, si riaccengo, ogni giorno.” pic.twitter.com/efzvxniyhd – nbacentral (@thedunkcentral) 20 febbraio 2025

Sembra che Oladipo abbia grandi progetti, ma non garantisce un ritorno in campionato.

Gli infortuni lo prendono in giro per anni ed è per questo che non ha giocato affatto la scorsa stagione.

Durante i suoi numerosi assenteismo a causa di problemi fisici, l’NBA è passata da Oladipo, che è due volte All-Star e il giocatore dell’anno più migliorato del 2017-18.

Durante i suoi 10 anni sul campo, Oladipo ha una media di 16,9 punti e 4,5 rimbalzi.

Ha fatto grandi cose per Orlando Magic e Oklahoma City Thunder, ma ha ottenuto la massima attenzione durante le sue diverse stagioni con l’Indiana Pacers, dove ha in media 20,6 punti, 5,2 rimbalzi e 4,3 assist.

Una volta era visto come una delle migliori guardie del campionato, ma gli infortuni hanno deragliato la sua carriera e alla fine lo hanno portato a perdere la maggior parte di diverse stagioni.

Oladipo ha 32 anni, il che significa che potrebbe ancora apparire in campionato per diverse stagioni.

Ma tutte le squadre staranno attenti ad avvicinarsi a lui a causa della sua storia e dovrà dimostrare molto che potrà trovare un nuovo contratto.

Non ha rinunciato e suona il disco, ma ci vorrà più che tornare in campionato.

PROSSIMO: LeBron James ha fatto la storia della NBA giovedì