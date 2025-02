Victor Wembanyama è su una striscia storicamente difensiva

Solo nella sua seconda stagione nella NBA, il centro di 7 piedi e 3 di 21 anni Victor Wembanyama è già diventato un bordo transfrontaliero e un all-star, e sta solo raschiando la superficie di ciò che può rimanere per il i prossimi anni.

Sembra ancora essere in una fase di scoperta in attacco, ma difensivamente guida il campionato con 3,9 colpi bloccati a partita, e nella partita di mercoledì contro Boston Celtics ha istituito una corda eccellente in questa categoria.

Ora ha bloccato almeno un colpo in 85 partite consecutive, che è la striscia più lunga da quando la Hall of Fame Center Dikembe Mutombo lo ha fatto in 116 partite consecutive a metà degli anni ’90 all’anno. Punti di accoppiamento.

Victor Wembanyama ora ha 85 partite consecutive con un blocco, la fila più lunga da quando Dikembe Mutombo ha avuto una striscia di 116 partite tra il 1995-1996 🖐 pic.twitter.com/0dyc6cdaot – ClutchPoints (@ClutchPoints) 13 febbraio 2025

Con la sua fibbia dell’ala da otto piedi, Wembanyama è un incubo in difesa, ed è stato soprannominato “Strangers” e “The Extra-Terrestrial” perché la sua altezza e la sua lunghezza sembrano quasi disumane.

È anche una media di 11,0 rimbalzi di un gioco e, insultando, non gestisce troppo male con la sua media di 24,4 punti all’anno. Match del 47,7 per cento di tiro dal campo e del 35,5 per cento dalla portata a 3 punti.

I suoi Spurs di San Antonio sono arrivati ​​mercoledì con un record di 23-29 che li ha al 12 ° posto alla Western Conference, ma con la guardia della stella De’aaron Fox in atto dopo un grande commercio con Sacramento Kings, sembrano avere un vero tiro a Fare termini.

Bisogna essere stupiti quando pensano a quanto meglio Wembanyama sarà tra solo due anni quando avrà solo 23 anni e ancora a diversi anni di distanza dall’entrare nel suo apice.

