Victor Wembanyama ha votato per NBA All-Star Reserve, 1 6 della prima scelta

Gli allenatori della NBA sono chiaramente convinti: Victor Wembanyama è uno dei migliori giocatori in campionato.

Per la prima volta, la star di San Antonio e il principiante in carica dell’anno sono All Star, uno dei 14 giocatori, che sono stati annunciati giovedì sera come membri della riserva all’evento di San Francisco il 16 febbraio.

Weembanyama diventa solo il quarto giocatore di Spurs che fa la partita All-Star nella sua prima o seconda stagione. Altri: Alvin Robertson nel 1986, David Robinson nel 1990 e 1991 e Tim Duncan nel 1998.

“È solo un certificato del suo primo anno e mezzo nella sua lega e prima del suo lavoro e fare affidamento sul processo che sta cercando di guarire gradualmente, non aggirare i passi”, ha detto l’allenatore di Spurs Mitch Johnson della scorsa settimana a Parigi chiese il suo centrale tutto il potenziale. “E poi, ovviamente, dà talento e abilità uniche per brillare.”

Gli allenatori scelgono le riserve, Quando sono stati segnalati i nomi della piscina per principianti 10 La scorsa settimana con la combinazione di voto dei fan (50%), media (25%) e attori attivi (25%).

Sette giocatori sono stati selezionati per ogni conferenza. Conferenza orientale: Jaylen Brown di Boston, Indiana Pascal Siakam, Cleveland Darius Garland e Evan Mobley, Detroitin Cade Cunningham, Damian Lillard-Libra di Milwaukee dell’anno All-Star MVP-e Miami Tyler Herro.

Dall’Occidente: Wembanyama, Minnesota Anthony Edwards, Los Angeles Lakes Anthony Davis, James Harden di Los Angeles Clippers, Jaren Jackson Jr. di Memphis, Aleren Sengun di Houston e Oklahoma City Jalen Williams.

Wembanyama, Cunningham, Mobley, Herro, Sengun e Williams sono per la prima volta All-Star.

“È una grande opportunità per far parte”, ha detto Herro.

Dieci giocatori hanno scelto la scorsa settimana: Stephen Curry di Golden State, Kevin Durant di Phoenix, Oklahoma City Shai Gilgeousexander, Los Angeles Lakers LeBron James (il suo album 21. All-Star Nod), Nikola Jokic di Denver, Milwaukeen Giann Campi Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, , Cleveland Donovan Mitchell e Jayson Tatum di Boston.

Cleveland (3), Lakers (2), Oklahoma City (2), Boston (2), Milwaukee (2) e New York (2) sono squadre con scelte multiple. Golden State, Phoenix, Denver, Minnesota, Clippers, Memphis, Houston, San Antonio, Detroit, Indiana e Miami hanno ottenuto tutta una scelta.

Atlanta, Brooklyn, Charlotte, Chicago, Dallas, New Orleans, Orlando, Filadelfia, Portland, Sacramento, Toronto, Utah e Washington non erano una scelta All-Star.

Almeno 15 giocatori “iniziano” nella partita All-Star in questa stagione. È il primo anno della nuova forma All-Star, con tre partite. La personalità TNT e l’ex NBA-Grears Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith sono stati progettati come tre squadre a otto giocatori.

Questa bozza si terrà il 6 febbraio.

Queste tre squadre saranno fatte nel torneo a quattro squadre e la squadra rimanente è composta da booters NBA e giocatori del secondo anno all’evento Ringing Stars di All-Star venerdì 14 febbraio. Ci sono due semifinali, incontri dei vincitori nella partita di campionato. I giochi dovrebbero andare rapidamente; La prima squadra a raggiungere 40 punti di profitto.

La lega ha cambiato la forma quest’anno, sperando che le partite più brevi siano più competitive. La partita All-Star dell’anno scorso è stata il punteggio più alto nella storia della lega, 211-186, praticamente tutti i 3 puntatori e dunk.

“Siamo tornati al tavolo da disegno”, ha detto il commissario NBA Adam Silver. “Abbiamo avuto conversazioni dirette con molti giocatori, con molte star di All-Stars perenni per parlare di ciò che possiamo mettere insieme da una prospettiva competitiva. Quest’anno, sono ottimista sul fatto che sia atterrato su una formula che funziona.”

L’allenatore di Oklahoma City Mark Daigneaault e il suo assistente allenatore di due squadre, e l’allenatore di Cleveland Kenny Atkinson e uno dei suoi assistenti guidano gli altri.

Tra i nomi significativi che non lo hanno fatto: la palla lamelo di Charlotten – che si supera per un principiante ma non è stato abbastanza supporto per allenatori per essere una riserva – con il TEGETAN TRAE Young, Sacramenton Domantas Sabonis, con Filadelfia che ha legato Maxey, Indiana che ha legato Haliburton, Phoenix Sacramenton De’aaron Fox, Dallas Kyrie Irving e Luka Doncic (che hanno giocato solo 22 partite) e Clippers Norman Powell.

La palla è il quarto 28,2 punti di NBA per partita, con una media di 7,3 aiuto e 5,3 rimbalzi. Doncic – Se arriva al campionato giocando abbastanza partite, non è per infortuni – sarebbe quinto a segnare 28,1 punti per partita, 8,3 rimbalzi e 7,8 aiuto per partita.

Se mantengono queste medie e giocano abbastanza partite per raggiungere la fine della stagione della lega, sarebbero due giocatori nella storia della NBA con un tale numero durante la stagione e non effettuano una partita All-Star.

È possibile che uno o entrambi possano essere nominati nelle prossime settimane come compensazione per lesioni, che prenderà queste decisioni quando necessario.

