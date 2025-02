Victor Wembanyama intitolato 6-pack principianti nel 2025 NBA All-Star Game

L’anno scorso, Victor Wembanyama è andato al weekend All-Star a Indianapolis come una delle attrazioni presentate. La star di San Antonio era al vertice tecnologica della lega e ha giocato all’evento Rising Stars e ha partecipato alla sfida delle competenze.

Ha lasciato tutto con un obiettivo chiaro.

“Speriamo che un grande gioco il prossimo anno”, ha detto Wembanyama.

Il prossimo anno è qui. Il grande gioco – o forse i giochi – stanno aspettando.

Per la prima volta, Weembanyama, come sorpresa per chiunque, è All-Star, che domenica a San Francisco è All-Star, che compete nel nuovo Mini Tournament All-Star della NBA a San Francisco. Ha questi sette giocatori per i compagni di squadra: Nikola Jokić di Denver, Oklahoma City Shai Gilgeousexander, Indiana Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns a New York, Cleveland Mitchell di Cleveland, Trae Young di Atlanta e il secondo Sengu di Alperan-Houston.

La scelta di Wembanyama sembrava quasi formalità. Il principiante in carica della lega è già un nome globale; Secondo l’NBA, il contenuto di Wembanyama sui social media è uno dei giocatori e le sue camicie sono classificate 5 nella lista mondiale della lega.

“Ho parlato con alcune persone da quando aveva a New York”, ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver. “Ha chiamato (New York) Knicks il giorno di Natale, e poi ha chiamato Brooklyn pochi giorni dopo, quindi ha trascorso un po ‘di tempo a New York e Victor che suona gli scacchi, è andato nel famoso parco a New York City, Washington Square Park, E ha portato la sua scacchiera e ha iniziato a giocare solo a pochi giochi, e in pochi giorni circa 100 milioni di persone l’avevano visto sui social media.

“Quindi, parla solo di Victor e di un drammatico interesse per la popolarità che vediamo negli stili di vita dei giocatori e nei loro interessi e tutto ciò che si divertivano a fare. È stato notevole.”

L’evento di quest’anno avrà sei iniziatori All-Star: Weembanyama, Sengun, Miami Tyler Herro, Cleveland Evan Mobley, Cade Cunningham di Detroit e Oklahoma City Jalen Williams. Da questo gruppo, Wembanyama è il più giovane (solo 21 anni), il più alto (ufficialmente 7 piedi-3) ed è certamente quello con il bulbo oculare di San Francisco questo fine settimana.

“Penso che sia stato uno dei giorni più attivi che abbiamo avuto nelle discussioni di gruppo dall’estate quando Vic ha fatto un gioco All-Star”, ha detto l’attaccante di Spurs Harrison Barnes. “Penso che sia stata davvero solo una testimonianza per la persona che è. Apparentemente lavora molto duramente. Riceve così tanta attenzione e cerca sempre di rimetterlo nella squadra, rende più la squadra e meno su di lui.”

Dei sei iniziatori All-Star, il Signore è il più antico e quello che è stato il più lungo dell’NBA. Ha una media di 23,5 punti in questa stagione.

“Amico, sono davvero orgoglioso di lui perché ci sono stati molti media che hanno gettato il nome di quell’uomo nel fango”, ha detto il capitano di Heat Bam Adebayo. “Ha gettato il suo nome sulle voci del commercio, ha detto che non era abbastanza bravo, non può farlo, non può sempre farlo con alcune ali. È un certificato per lui.”

Per Williams, il viaggio All-Star è un tipo di ritorno a casa. Thunder Guard ha giocato il basket universitario a Santa Clara, a circa un’ora dal Chase Center, dove gioca domenica sera.

“Di cosa sono più entusiasta? Onestamente, non ho visto i miei genitori in un istante, quindi è bello vederli lì”, ha detto Williams. “In pratica sarò in strada dalla mia scuola, quindi penso che sarà bello. Posso vedere alcune persone che non ho visto in un momento.”

Cunningham conduce una sorpresa della NBA in questa stagione: Pistons, che era terribile un anno fa, sono attualmente direttamente nei playoff e i suoi 25,4 punti per partita sono chiaramente un grande motivo per cui accade.

“È una bella sensazione. È difficile mettere parole”, ha detto Cunningham. “È stato un sacco di lavoro, molti profitti, perdite, lezioni, tutte le cose che hanno portato a questo punto. Sono solo grato per il momento.”

Sengun fa parte di un’altra traduzione a Houston; I Rockets hanno realizzato giochi di spinta che sono rimasti nei playoff l’anno scorso, ma ora possono persino ottenere il vantaggio dell’edificio per la casa in 1 round, che è sicuramente caricato alla West Conference.

“Grazie alla mia squadra, la mia patria, alla città di Houston e a tutti i fan che hanno creduto in me”, ha detto Sengun. “Questo è solo l’inizio.”

E per Mobley, il NOD All-Star mostra che le persone trovano ancora quella difesa e ritorno nell’NBA. È uno dei leader del team di Cleveland che si prende una pausa che guida la Eastern Conference ed è lì con Oklahoma City con il miglior record per il miglior record della NBA.

“Ho lavorato molto duramente per arrivare a questo punto”, ha detto Mobley. “Spero di aggiungere in arrivo.”

Reporting Associated Press.

