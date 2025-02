Victor Wembanyama invia un avvertimento davanti al gioco All-Star

Il gioco All-Star NBA del 2024 lancia un formato innovativo e si trasforma in un eccitante torneo a quattro squadre.

Le leggende della NBA Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith hanno ciascuno una bozza delle loro truppe, mentre la quarta squadra è allenata da Candace Parker con i vincitori della sfida Rising Stars di venerdì.

Al centro dell’attenzione c’è il fenomico Victor Wembanyama di San Antonio Spurs, che fa il suo debutto in All-Star di soli 21 anni dopo essere stata la migliore elezione della bozza della NBA del 2023.

La sensazione francese si adatta alle stelle globali di Chuck insieme alle star della NBA Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander.

La mentalità di Wembanyama che entra nell’evento ha attirato l’attenzione di tutti. Durante la NBA All-Star Media Day, ha chiarito le sue intenzioni.

“Non sono sicuramente qui per fare amicizia”, ​​ha dichiarato Wemby, come riportato da Bleacher Report su X.

"Non sono sicuramente qui per fare amicizia", ​​ha dichiarato Wemby, come riportato da Bleacher Report su X.

Il suo spirito della competizione è esattamente ciò che l’NBA ha sperato di iniettare di nuovo nel gioco All-Star.

Il nuovo formato del campionato mira a innescare la partita del fuoco-tre, nessun orologio da gioco, prima per vittorie di 40 punti e un giocatore di otto compatti.

È progettato per riportare il vantaggio competitivo che i fan hanno perso.

La campagna da rookie di Wembanyama è stata a dir poco spettacolare, e ha ottenuto gli onori del debuttante dell’anno NBA e si è conclusa come secondo classificata nel giocatore difensivo per l’anno.

Con la sua combinazione unica di dimensioni e abilità, Wembanyama entra nel torneo All-Star come concorrente serio per le teste MVP, non importa quanto sia dura la competizione.

Questo formato All-Star genimato, combinato con la forza trainante competitiva di Wembanyama, promette di offrire il tipo di intensa finestra della mostra di basket che i fan hanno desiderato.

