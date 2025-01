Victor Wembanyama retorna a Paris, perdendo 30 pontos enquanto os Spurs derrotam os Pacers com vitória por 140-110

Na quinta-feira, Victor Wembanyama voltou a Paris em grande estilo.

A estrela do San Antonio Spurs, que cresceu fora de Paris e passou cinco anos jogando na liga francesa de basquete, voltou ao seu país natal esta semana para um confronto contra o Indiana Pacers. Com a torcida parisiense firmemente ao seu lado, Wembanyama levou os Spurs a uma vitória dominante por 140-110 sobre os Pacers na Accor Arena, em Paris.

O centro de 21 anos foi saudado pelo público francês com um grito de agradecimento.

Wembanyama não decepcionou a torcida e deu show em seu retorno a casa com uma série de momentos importantes enquanto o Spurs aumentava o placar.

Depois de perder para os Pacers durante a maior parte do primeiro tempo, os Spurs assumiram a liderança pouco antes do intervalo. A partir daí, o San Antonio decolou, com o time marcando 45 pontos somente no terceiro quarto. Um oprimido time de Indiana não conseguiu superar o déficit e acabou desmoronando com uma vitória de 30 pontos.

Com o jogo decidido, Wembanyama e os demais titulares voltaram ao banco para os minutos finais do jogo. Quando o jovem de 21 anos se sentou, foi saudado com gritos de “MVP” por toda a arena.

Wembanyama terminou com um impressionante duplo-duplo de 30 pontos, com estatísticas finais de 30 pontos, 11 rebotes, seis assistências e cinco bloqueios.

Wembanyama esteve muito ocupado em seu retorno à França. Na terça-feira, o centro jovem inaugurou duas quadras ao ar livre em sua cidade natal, Le Chesnay; Na quarta-feira, ele assistiu ao jogo da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Manchester City, que o PSG venceu por 4-2.

E na quinta-feira, ele marcou uma grande vitória para os lutadores Spurs em seu próprio território.