Victor Wembanyama ROOKIE CARTA estabelece o preço recorde do leilão, apesar das lesões de notícias da temporada

A temporada de 2024-25 da NBA de Victor Wembanyama terminou depois que um coágulo sanguíneo no ombro direito foi diagnosticado. Mas, apesar das notícias angustiantes, os fãs ainda acreditam em seu futuro.

Um deles, em particular, acredita tão fortemente na excelência contínua de Wembanyama que ele pagou US $ 860.100 pelo cartão de novato da estrela de San Antonio Spurs em um leilão de Goldin na noite de sábado, Atletismo relatado.

Leilão de sábado, para Uma opção 1/1 de nebulosa panini prrizm 2023Ele superou o anterior para um cartão de estreia de Wembanyama. Ano passado, Seu cartão 2023 Prizm Black Shimmer 1/1Foi vendido por US $ 516.000 quando Wembanayama estava completando sua primeira temporada da NBA, que resultou nas honras vencedoras do novato do ano.

🚨 Quebra: novo recorde de $$$ para qualquer cartão Wemby! 🚨 Preço de venda final neste 2023-24 Panini Prizm Nebula Choice Prizm #136 Victor Wembanyama Card Novato: $ 860.100 A maior venda pública de todos os tempos para qualquer cartão Wemby. Envie -nos um e -mail para seal@goldin.com para consignar seu wemby ou … pic.twitter.com/x7msnfjgsl – Goldin (@Goldinco) 23 de fevereiro de 2025

Um aumento de US $ 344.000 em um cartão de novato em Wembanyama coincide com ele melhorando praticamente todos os seus números durante sua segunda temporada, o que faz com que seus cartões pareçam um investimento sólido a longo prazo para os colecionadores. Em 46 jogos nesta temporada, a sensação de 7 pés 3 em média 24,3 pontos, 11 rebotes e 3,8 bloqueios, enquanto disparou 35% em triplos. Todas essas médias foram melhores para ele do que na última temporada.

A oferta para o cartão Panini 2023 foi de US $ 400.000 na quinta -feira, quando os relatórios sobre o leilão começaram. Após essa notícia, o preço aumentou constantemente.

Em comparação, um cartão Allen Iiverson de 1997 foi vendido por US $ 701.500 no ano passado em um leilão, enquanto um cartão de autógrafo de Caitlin Clark era de US $ 234.850.

Apesar dos resultados do leilão, as notícias da lesão de Wembanyama parecem ter afetado o mercado atual de seus cartões. A taxa atual de Seu Prizm 2023 Silver Card Em uma classificação de Mint PSA 10, passou de US $ 850 para US $ 700 ou menos.

Mitch Johnson disse: “Não há preocupação com a saúde de Victor pessoalmente (longo) ou suas atividades de basquete”. Ele acrescentou que não há razão para acreditar que não está pronto para a próxima temporada. – Tom Orsborn (@tom_orsborn) 21 de fevereiro de 2025

Esse outono provavelmente continuará até que as notícias positivas sobre a recuperação de Wembanyama sejam relatadas e são consideradas para jogar na próxima temporada. E sete meses passarão entre agora e a abertura do campo de treinamento para a próxima temporada.

No entanto, os Spurs acreditam que Wembanyama se recuperará completamente e sua condição não persistirá como aconteceu com outros atletas como o ex -jogador da NBA Chris Bosh, cuja carreira terminou efetivamente devido a coágulos sanguíneos. Outras estrelas da NBA, incluindo Brandon Ingram e Ausar Thompson, se recuperaram de doenças semelhantes e voltaram para jogar de maneira eficaz.