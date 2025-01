Victor Wembanyama sta facendo la storia della NBA in questa stagione

La sua stagione da rookie è stata fantastica, ma Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs sta migliorando ancora nel suo secondo anno.

Come notato da StatMuse su X, Wembanyama ha una media di 24,4 punti, 10,8 rimbalzi, 1,1 palle recuperate e 4,0 stoppate a partita nel 2024-25.

Ciò significa che si unisce solo a Hakeem Olajuwon, David Robinson e Kareem Abdul-Jabbar come gli unici giocatori ad avere una media di 20 punti, 10 rimbalzi, un recupero e quattro stoppate in una stagione.

Questi tre giocatori hanno avuto carriere storiche e leggendarie: Wembanyama seguirà le loro orme?

Wemby in questa stagione: 24,4 punti

10.8 Gioco di ruolo

1.1 SPG

4.0 PIL Si unisce a Hakeem, D-Rob e Kareem come gli unici giocatori con 20/10/1s/4b in una stagione. pic.twitter.com/Z5GgcRuXvf — StatMuse (@statmuse) 23 gennaio 2025

Quando Wembanyama arrivò in NBA la scorsa stagione, era visto come un giovane con un grande talento difensivo e un grande potenziale per le sue capacità offensive.

Ha messo a segno 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,6 stoppate e 1,2 palle recuperate nel suo primo anno, aprendo facilmente la strada al titolo di Rookie of the Year.

I suoi numeri sono simili quest’anno, anche se leggermente migliorati per la maggior parte, ma Wembanyama sembra diverso.

Il lungo gioca con molta più sicurezza e mostra segnali di leadership.

È a suo agio nel suo ruolo agli Spurs e questo sta aiutando la squadra a migliorare.

La scorsa stagione, il San Antonio non è nemmeno arrivato ai playoff.

Sono la dodicesima testa di serie in questo momento, il che significa che potrebbero saltare di nuovo la postseason, ma hanno buone possibilità di salire un po’ più in alto e competere nel torneo Play-In.

Per quanto riguarda Wembanyama, dimostra che la sua prima stagione non è stata un colpo di fortuna.

Ancora più impressionante, dimostra che c’è ancora spazio per crescere e che può continuare a migliorare nelle prossime stagioni.

Sta già facendo la storia solo al suo secondo anno e i fan immaginano un futuro brillante per Wembanyama.

PROSSIMO: Il Rookie degli Spurs parteciperà allo Slam Dunk Contest