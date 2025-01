Victor Wembanyama sta riflettendo su due partite “straordinarie” di Spurs a Parigi

Il viaggio di Victor Wembanyama a Parigi: due partite, 50 punti, 23 rimbalzi, otto passaggi, sei blocchi, due campi di proprietà, un viaggio alla Torre Eiffel, una settimana di moda, una partita di Champions League e circa un milione. Esportazioni elevate.

E una vittoria. Non voleva che i due di questo ritorno a casa. Ma ci sono stati un certo numero di altri momenti che hanno restituito questo viaggio a Parigi.

“Questa settimana è stata fantastica”, ha detto Wembanyama. “Ho appena visto la mia famiglia. Non sto cercando di ottenere emozioni, ma tutti hanno fatto il loro lavoro per rendere incredibile questa settimana.”

Il risultato di sabato non è stato quello che voleva: Indiana 136, San Antonio 98 era definitivo e legare Haliburton ha segnato 28 gol per i pacer. Ma almeno una cosa piaceva Weembanyama, in un certo senso. Durante le Olimpiadi, ha affermato che i francesi sono molto appassionati del loro inno nazionale e che quando viene eseguito prima degli eventi sportivi, i fan tendono a annegare l’esecutore cantandolo da soli.

Non è stato così giovedì quando è iniziata la serie Spurs-Pacers. Apparentemente i francesi hanno sentito la denuncia di Weembanyama nelle prossime 48 ore; I suoni dell’auditorium sono stati molto più forti sabato. Tuttavia, non era esattamente quello che voleva, ma era meglio.

“Apprezzo lo sforzo”, ha detto Wembanyama.

Lui e Spurs sono atterrati lunedì e ha rapidamente portato la sua squadra per cena e shopping. Martedì è tornato nella sua città natale Le Chesnaiy e ha posseduto un paio di campi all’aperto prima di esibirsi durante una settimana di moda. Era nella partita di calcio di Paris SG contro il Manchester City mercoledì. La partita 1 è stata giovedì, Eiffel Tower venerdì, Game 2 sabato, quindi è tornato a San Antonio.

(Per saperne di più: I legami in crescita della NBA con il calcio associato a stelle come Wetetokounmpo)

E c’era molto di più nel piano di viaggio.

“Non riesco a immaginare come fosse Vic andare a casa per giocare”, ha detto il portiere di Spurs Chris Paul. “So che era così eccitato, ma ha molte responsabilità. Ogni media, ogni evento, cerca di vedere la tua famiglia che non vedi così spesso. E Vic è uno dei ragazzi che stanno cercando di firmare ogni firma. “

Weembanyama ha dominato la partita di apertura giovedì quando ha segnato 30 punti e ha preso 11 rimbalzi per vincere i 30 punti di San Antonio. I Pacer si sono concentrati sul tentativo di fare un lavoro migliore contro di lui sabato, e l’allenatore dell’Indiana Rick Carlisle ha sentito che la sua squadra stava facendo proprio questo.

Non aveva torto. I Pacer erano aggressivi e non permettevano a Wembanyama di raggiungere un ritmo prolungato. Ma anche Carlisle è stato un po ‘sorpreso quando ha guardato il tavolo delle statistiche dopo la partita e ha notato che Wembanyama ha segnato 20 punti e 12 rimbalzi.

“Non blocchi quel ragazzo”, disse Carlisle. “Aveva ancora 20 e 12.”

Weembanyama e Spurs hanno reagito in 15 punti, hanno preso un momento per condurre al terzo round e poi si sono lasciati ai Pacer.

“Ad un certo punto, guarda indietro e capisce che sorpresa fosse”, ha detto Paul. – Speriamo di poter avere entrambi i giochi per lui.

Non è noto quando Wembanyama giocherà di nuovo in Francia. Vorrebbe essere coinvolto a Parigi ogni anno e, sebbene sembri certo che l’NBA rimanderà Spurs un giorno, un evento annuale potrebbe essere improbabile.

Lo sa, e questo è uno dei motivi per cui ha cercato di amare ogni secondo in questo viaggio.

“Ho fatto del mio meglio per rendere questa settimana una squadra speciale, la mia famiglia e gli amici”, ha detto Wembanyama. “Ma le persone hanno ancora trovato il modo di sorprendermi, far sentire le cose come se avessero importanza per loro e io sono importante per loro. Quindi non ha prezzo.”

Rapporto Associated Press.

Vuoi grandi storie direttamente nella tua casella di posta? Crea un account di volpe o accedi E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

Seguito Segui i tuoi preferiti per modificare la tua Esperienza Sports Fox National Basketball Association San Antonio Spurs Indiana Pacers