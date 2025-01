Victor Wembanyama, Zach Edey titoli per NBA Rising Stars

San Antonion Victor Wembanyama ritorna ufficialmente nel weekend All-Star.

Wembanyama-Air Sorprendente sorprendente è stato scelto per il suo secondo evento consecutivo di Ring Stars, che sarà suonato a San Francisco il 14 febbraio la prima notte della formazione All-Star a tre notti.

Rising Stars è un torneo da una notte con quattro sette liste dei giocatori. Le squadre giocano semifinali in cui vincono i primi 40 punti; Queste semifinali giocano quindi nella partita di campionato e la squadra vincente è la prima a 25 punti.

Wembanyama è uno degli 11 giocatori di secondo anno selezionati per i giochi. Si prevede inoltre che sia un candidato serio che sarà eletto il 16 febbraio per il gioco All -Star; L’elenco di questi 14 giocatori verrà pubblicato giovedì. I 10 giocatori nominati come principianti sono stati annunciati la scorsa settimana, anche se più giocatori sono veramente principianti nel torneo di gioco All -Star.

I giocatori del secondo anno hanno scelto:

Bilal Coulibaly, Washington Wizards

Gradey Dick, Toronto Raptors

Keyonte George, Utah Jazz

Scoot Henderson, Portland Trail Blazers

Trayce Jackson-Davis, Golden State Warriors

Jaime Jaquez Jr., Miami Heat

Dereck Lively II, Dallas Mavericks

Brandon Miller, Charlotte Hornets

Amen Thompson, Houston Rockets

Cason Wallace, Oklahoma City Thunder

Scelte da rookie:

Alex Sarr, Washington Wizards

Bub Carrington, Washington Wizards

Stephon Castle, San Antonio Spurs

Tristan da Silva, Orlando Magic

Zach Eden, Memphis Grizzlies

Jaylen Wells, Memphis Grizzlies

Dalton Knecht, Los Angeles Lakers

Jared McCain, Filadelfia 76ers feriti ed è probabile che venga sostituito da NBA

Yves Miss, pellicani di New Orleans

Zaccharie Risacher, Atlanta Hawksno. 1 Selezionare nello schizzo dello scorso anno.

La quarta squadra nascente star è composta da giocatori di G -League:

Mac McClung, Osceola Magictwo -A -Time Dunk Champion difensore

JD Davison, Maine Celtics

Bryce McGowens, Rip City Remix

Leonard Miller, Iowa Susit

Dink Pate, capitani messicani

Reed Sheppard, Vipers Rio Grande Valley

Pat Spencer, Santa Cruz Warriors.

La squadra vincente nel Torneo di Ring Stars è la quarta squadra di All-Star insieme a tre squadre NBA.

Reporting Associated Press.

