Victorias/Perdas Registro de Jacob fatu em 2025: WWE

O lobisomem de Samoa tem sido uma das melhores estrelas em ascensão da WWE

Jacob fatu, o lobisomem samoano, chegou à WWE no episódio de 21 de junho de 2024 na sexta -feira à noite Smackdown. Fatu estreou como executor de Solo Sikoa e atacou Randy Orton, Kevin Owens e Cody Rhodes para se juntar à linhagem de Sikoa como seu mais novo membro.

Desde sua estréia, Fatu tem aterrorizante toda a divisão enquanto professa seu amor por seu chefe tribal, apenas Sikoa. Fatu estreou no ringue no dinheiro no banco, onde participou de uma equipe de seis homens com Sikoa e Tama Tonga derrotando a equipe de Rhodes, Orton e Owens.

Fatu conquistou seu primeiro título da WWE em agosto, quando, juntamente com seu membro do Bloodline, Tama Tonga, derrotou DIY (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano) para conquistar os títulos do equipamento da WWE Label. No entanto, mais tarde ele renunciou a metade dos títulos a Tonga Loa e se tornou o infame executor de Sikoa.

Fatu lentamente cuidou dos fãs, apesar de ser um salto, já que ele exibiu seu domínio e sua força bruta derrubando estrelas com facilidade. A primeira perda de fatu na promoção ocorreu em uma gravadora com Sikoa no Ple Bad Blood 2024 contra Roman Reigns e Cody Rhodes.

Após a perda de Sikoa no episódio de estréia de Netflix Raw em 6 de janeiro de 2025, contra Roman Reigns, que forçou a mão de apenas desistir da ULA Fala, Fatu começou com seu parceiro Gigante Braun Strowman.

Essa disputa fez o fatu ser ainda mais popular do que já era, já que ele mostrou ainda mais crueldade agora que estava sozinho. Enquanto o fatu começou 2025 com uma vitória com Sikoa e Tama Tonga, ele logo começou a se associar a Tama Tonga na ausência de sozinho.

A interpretação de Fatu ocorreu em uma partida de singles contra Braun Strowman na edição de 25 de janeiro do evento principal na noite de sábado, onde Jacob exibiu pura crueldade deixando Strowman sangrento e lutando pelo ar quando Fatu pousou lunares consecutivos que decimaram o monstro entre os homens.

Victorias/Perdas de 2025 de Jacob Fatu

S. No. Evento Estipulação Adversário Resultado 01. Evento principal na noite de sábado da WWE (25 de janeiro) Único casal Braun Strowman Perda através do DQ 02. WWE Smackdown (14 de fevereiro) Qualificação de ameaça tripla da câmara de eliminação Braun Strowman e Sacerdote Damiano Perda: Padre Damiano coberto Braun Strowman

Enquanto o Fatu participou de seis jogos transmitidos, apenas um deles era um jogo de solteiros, onde, apesar de perder o jogo através da desqualificação por violar as regras, ele, como mencionado acima, conquistou o coração dos fãs da WWE.

Mais tarde, o Fatu lutou contra Strowman e o padre Damian em uma partida de ameaça tripla na classificação da câmera de eliminação masculina no show de Smackdown 4/14 da noite de sexta -feira.

Que partidas dos sonhos você quer ver Jacob Fatu participando de 2025? Quais são seus momentos favoritos da carreira individual de Fatu, bem como seu tempo como executor de Sikoa? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

