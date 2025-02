Victories Record/Perdas de CM Punk em 2025: WWE

A segunda cidade de Saint começou em 2025 para o programa de estréia da Netflix para os principais eventos da RAW

O cm punk de ‘The Second City Saint’ sofreu uma lesão durante a direção real 2024 que o forçou a sair de ação por meses. No entanto, ele voltou com uma explosão e iniciou uma das melhores rivalidades com Drew McIntyre.

A disputa entre as duas estrelas foi uma das melhores disputas de 2024, após o que ele participou da saga da linha de sangue e participou da partida de Wargames. O punk 2025 começou após a série de sobreviventes de 2024, quando sua disputa com Seth Rollins começou.

A animosidade entre as duas estrelas ocupou o centro do palco na disputa quando ambos se atiraram. A disputa culminou em um confronto de eventos principais na estréia do Netflix Raw que emanou em 6 de janeiro do Intuit Dome.

O Segundo Cidade Saint saiu vitorioso no choque do evento principal e, apesar da ofensiva de Rollins, ele conseguiu definir o campeão mundial de vários tempos para garantir sua primeira vitória em 2025.

Após a estréia bruta da Netflix, o Punk só apareceu nos segmentos para reduzir as promoções e sua próxima aparição no ringue ocorreu no Royal Rumble 2025, onde ele participou da partida de Rumble Men. No entanto, o punk foi eliminado por Logan Paul no 27º lugar.

O segundo jogo punk foi contra Sami Zayn no episódio de 3 de fevereiro pela WWE Raw, onde as duas estrelas bloquearam os chifres na partida de classificação da câmara de eliminação masculina. Punk derrotou Zayn e garantiu seu lugar na partida de câmera masculina de 2025 enquanto pretendia liderar a WrestleMania.

Victorias Registro/CM Punk CM (correspondências individuais)

S. No. Evento Estipulação Adversário Resultado 01. Show de estréia na WWE Raw Netflix (6 de janeiro) Único casal Seth Rollins Ganho 02. WWE RAW (3 de fevereiro) Parte de qualificação da câmara de eliminação Sami Zayn Ganho

Após duas partidas em 2025, o recorde de vitórias/perdas da segunda cidade em partidas individuais é por 2 a 0 e agora está pronto para lutar no partido da câmara masculina para realizar seu sonho de liderar a WrestleMania.

Que partidas dos sonhos você deseja ver o CM Punk participar de 2025? Quais são os seus momentos de carreira punk favoritos? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

