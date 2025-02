Victories Record/Perdas de Seth Rollins em 2025: WWE

O visionário visa reivindicar o título em 2025

Seth Rollins ‘The Visionary’ tem sido uma das principais estrelas da sede em Stamford, com vários títulos e reinados. No entanto, desde que ele perdeu o título mundial de peso pesado nas mãos de Drew McIntyre na WrestleMania 40, ele não conseguiu recuperar o título.

Rollins começou em 2025 com uma disputa contra o cm punk ‘The Second City Saint’, as duas estrelas têm uma profunda animosidade que foi exibida durante o acúmulo de seu confronto que ocorreu no episódio de estréia da WWE Raw em Netflix.

Antes do confronto, as duas estrelas participaram de uma guerra de palavras que logo se tornaram uma conformação física, mostrando o ódio mútuo que eles têm para o outro. No entanto, Rollins não conseguiu vencer o Punk no show de estréia no Netflix, quando o Second City Saint cobriu Rollins para entregar a primeira perda de 2025.

Após sua primeira derrota no ano, Rollins bloqueou os chifres com um rival familiar em Drew McIntyre no segundo jogo deste ano. Apesar da dura oposição de McIntyre, Rollins conseguiu repetir o truque de Jey enquanto rola Drew para garantir uma vitória rápida.

Esta também foi a primeira vitória de Rollins em 2025, após o que ele participou do jogo de 2025 de Royal Rumble, onde foi eliminado por CM Punk na posição 26.

O recorde de vitória/perdas de 2025 de Seth Rollins

S. No. Evento Estipulação Adversário Resultado 01. Show de estréia na WWE Raw Netflix (6 de janeiro) Único casal Cm punk Perda 02. WWE RAW (20 de janeiro) Único casal Drew McIntyre Ganho 03. WWE RAW (17 de fevereiro) Parte de qualificação da câmara de eliminação Encontre Balor TBD

O visionário está agora pronto para lutar contra o líder do julgamento Finn Balor na partida de classificação final da câmara de eliminação masculina no episódio de Monday Night Raw.

O inverno do choque se juntará a John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul e Damian Priest na partida de Câmara de Delete masculina criada em 1º de março no Rogers Center em Toronto, Canadá.

Que partidas dos sonhos você quer ver que o visionário participa de 2025? Quais são seus momentos favoritos da carreira de Seth Rollins WWE? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.