Na segunda-feira, Vidarbha manteve uma equipe de 17 membros para enfrentar Kerala na final do troféu de Ranji, que será disputada no estádio VCA em Jamth a partir de quarta-feira. “O comitê sênior de seleção da VCA, que se reuniu na segunda -feira, decidiu manter a mesma equipe que cumpriu tarefas na semifinal contra Mumbai. Akshay Wadkar liderará o site “, disse a Associação de Vidarbha Kryquet na segunda -feira. Vidarbha, que permaneceu invencível na competição nacional mais importante nesta temporada, se classificou para o confronto no topo depois de vencer a vitória de 80 velocidades sobre os mestres defensivos de Mumbai. Foi uma repetição da final do ano passado, na qual Mumbaj conquistou seu 42º título depois de derrotar os vencedores de Vidarbh duas vezes.

Por outro lado, Kerala aparecerá na final do troféu de Ranji.

Depois que Jammu e Caxemira caíram nos quartos -finais com base nas primeiras entradas, Kerala jogou Gujarat nas semifinais com uma vantagem esbelta de dois andares.

Vidarbha, que aparecerá na quarta aparição na final de Rani, depois de conquistar o título em 2017-2018 e 2018-19, estará em suas estrelas como Yash Rathod (933 corridas) e Harsh Dubey (66 gols) para receber novamente.

Lewy Rathod é o terceiro maior artilheiro do troféu de Ranji este ano, com 933 corridas em nove partidas com cinco séculos e três cinquenta, em média 58,31.

O Rathod, de 24 anos, marcou 54 e 151 contra Bombaim na semifinal.

Dubey, no lado esquerdo de Vidarbha, foi claramente o chapéu mais bem -sucedido, com 66 gols em nove partidas em 16,42, enviando até 70 virgens e compartilhando sete cinco vezes.

Equipe: Akshay Wadkar (C & W), Atharva Taide, Aman Mokhade, Yash Rathod, Harsh Dubey, Akshay Karnewal, Yash Kadam, Akshay Wakhare, Aditya Thakare, Darshan Nalkande, Nachiket Bhute Wat (WK), Yash Thakur, Danish Malewar Karun Nair, Dhruv Shorey.