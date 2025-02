Vídeo: Anshul Jubi, apenas o guerreiro indiano no UFC, é nocauteado em 19 segundos

Quillan Salkilld fez uma estréia inesquecível no Universal Fight Championship (UFC), eliminando o Anshul Jubi indiano com um golpe em apenas 19 segundos. Salkilld foi lutar na Qudos Bank Arena em Sydney, na Austrália, como favorita, mas mesmo as casas de apostas não previam que o garoto local venceria em tão pouco tempo. Houve também alguns protestos depois que Jubi foi nocauteado, e as sugestões pareciam que o árbitro agia prematuramente e decidiu que estava jogando a favor da Austrália, quando o índio não estava mais disponível.

Jubi tentou testar Salkilld com um golpe no corpo, mas o guerreiro australiano parecia absolutamente incompatível devido ao impacto. Em seguida, Salkilld falsificou a facada em Juba, depois aterrissou com um golpe brutal de ponta à direita, para o qual o índio simplesmente não estava preparado.

Como resultado, Jubi caiu. Assim como Salkilld parecia outro golpe para o Jubl já lutado, o juiz interveio e parou a luta. Aqui está o vídeo:

No entanto, Juba argumentou mais tarde que não estava desligado e queria continuar a luta antes que o juiz intervenha. Ele até protestou até para parar, pegando a perna de seu oponente em uma tentativa desesperada de continuar a luta. No entanto, o juiz ligou e não houve reversão.

As opiniões foram divididas nas mídias sociais se o juiz estava certo em cancelar a luta quando Jubi caiu. O número 10 no ranking do UFC, Renato Moicano, foi um desses grandes nomes da Irmandade de MMA, que disse que a luta não deveria ser interrompida.

“20 anos para ter um indiano no UFC e o juiz faz isso (risos emoji)”, disse ele.

Foi apenas o segundo desempenho do UFC para a Índia Anshul Juba, que tinha grandes esperanças contra o favorito local de Salkilld.

Durante sua estréia, Juba produziu uma luta corajosa na qual ele impressionou todos nas primeiras rodadas. No entanto, a tabela mudou na terceira rodada, quando o índio ficou impressionado com a mudança do equipamento do oponente.

“Eu diria que agora tive a experiência de lutar contra uma grande multidão, observando você. Havia muita adrenalina e fiquei muito empolgado na minha última luta antes de entrar no polvo. Atrás dos bastidores, ouvi a multidão da multidão e pela primeira vez eu tomei antes de 50.000 pessoas “, disse ele antes da partida de domingo.

“Mas acho que não vai acontecer desta vez. Eu experimentei. Agora eu tenho apenas um emprego. Eu tenho que fazer o que faço de melhor. E eu tenho que voltar com a vitória “, acrescentou.