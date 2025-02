Vídeo: “Campeão do Mundo” D Guksh Broken Heart sobre a perda do título de Chess Dad contra R Pragnandhaa

O juggernaut indiano no xadrez internacional permaneceu inacreditável quando o Archemaster R Praggnanandhaa lutou contra a exaustão e os nervos para derrotar o campeão mundial D Guksh no confronto de seus compatriotas para conquistar o título de Dad Steel Masters pela primeira vez em sua carreira fértil. Um garoto de 19 anos de Chennai, uma cidade, que se tornou o berço de xadrez indiano, veio do fundo do mundo de 18 anos número três por 2-1 em um empate da 87ª edição do evento aqui no domingo . Foi depois que os dois jogadores chegaram a 8,5 pontos após a perda de partidas na 13ª rodada. Enquanto Guksh perdeu para outro Arjun Erigaisi indiano, Praggnanandhaa foi para Vincent Keymer da Alemanha.

Em um empate, houve um enorme drama típico de dois jovens jogadores que querem vencer todos os jogos que jogaram no torneio quando jogaram um empate.

“Ainda está tremendo, foi um dia tão louco. Eu não sei como expressar. Eu realmente não esperava ganhar. De alguma forma, tudo deu em minha direção “, disse Praggnanandhaa no site oficial do torneio após seu triunfo.

Parabéns a Pragg como se tornar o campeão de Tat Steel Masters. Os últimos segundos foram dolorosos demais para observar Guksh. O xadrez é brutal pic.twitter.com/hhnqEleTupp – Johns (@Johnybravo183) 2 de fevereiro de 2025

Questionado se era o dia mais apertado de sua carreira no xadrez, que começou quando ele tinha apenas dois anos.

“Hoje é mais exclusivo porque ganhei o torneio. Definitivamente o dia mais estressante “, respondeu ele.

O adolescente se tornou o primeiro indiano depois de Viswanathan Anand, que ganhou o título. Anand o venceu três vezes (2003, 2004 e 2006) individualmente, quando foi chamado de torneio de xadrez Corus, nomeado sobre o patrocinador do título daquela época. A lenda também compartilhou duas vezes as honras (1989 e 1998) na forma mais antiga do torneio HooGovens.

Praggnanandhaa enfrentou Benoni com cores invertidas no primeiro jogo empatado e parecia que ele facilmente empatou no jogo do meio.

No entanto, Guksh teve pensamentos diferentes quando tentou e venceu, graças ao erro de Praggnanandhaa, que lhe custou uma torre completa.

Ao vencer na segunda partida, Praggnanandhaa usou o buraco de Trompowsky e desta vez Guksh pode obter um pouco de vantagem graças às suas músicas pretas.

“Eu apenas tentei relaxar, um pouco de descanso. Foi um jogo muito difícil. Contra Vincent, não joguei em nenhum lugar perto do nível em que joguei. Eu deveria comprar algo para Arjun. A certa altura, pensei que Guksh era melhor – um ex -mestre de jovens no mundo brincou.

“Com certeza (esta vitória) é o evento mais importante. Quando cheguei aqui, eu queria vencer, mas o campo era muito forte. Eu realmente não pensei nisso até ontem “, acrescentou.

“Estou completamente exausto. Eu também estava bastante cansado. Eu quero descansar agora. Enquanto quebra o empate, simplesmente mantendo sua posição juntos, Praggnanandhaa esperou pacientemente e usou o erro não forçado de Guksh para bater o peão primeiro, e então suas habilidades técnicas foram suficientes para ver jogos normais de blitz com resultado de 1-1.

Isso começou a partida em uma morte repentina, na qual Praggnanandhaa atraiu branco e mais uma vez Guksh foi melhor com alguma imaginação no lado da rainha que cobriu seu peão.

A morte repentina teve o controle de dois minutos e trinta segundos em branco contra três por preto, mas isso não impediu Praggnanandhaa da tentativa de defender o jogo de ponta inferior.

Somente enquanto a posição parecia completamente desenhada, e o próximo jogo estava nas cartas, Guksh perdeu o controle na batalha dos nervos e primeiro perdeu o peão, e depois o último cavaleiro restante.

Praggnanandhaa mostrou uma excelente técnica para levar um ponto completo e sua vitória virgem em mestres.

Para Guksh, foi o segundo ano em que ele empatou na primeira posição e perdeu um empate. Na edição anterior, Guksh perdeu para o chinês Wei Yi. Pti cor am pm