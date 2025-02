Video mostra Heat Star Working al fast food ristorante

Le stelle della NBA trascorrono ore a ore ogni giorno a lavorare sui loro corpi e assicurarsi che siano in buona forma, ma amano ancora un delizioso pasto per fast food.

Tyler Herro di Miami Heat è apparentemente un grande fan dell’allevamento di Cane e ha trascorso un po ‘di tempo a lavorare in una delle loro località di recente.

Un video condiviso da Nbacentral su X conteneva Herro dietro il bancone sollevando il canna, indossando un tipo molto diverso di uniforme di quanto non sia abituato.

Herro ha detto che questa è stata un’opportunità per restituire alla sua comunità ed è stato esattamente quello che ha fatto.

Ha chiacchierato con i suoi clienti, ha commentato i loro ordini e ha persino parlato un po ‘di basket.

Herro ha trascorso un’ottima settimana.

Ha vinto la competizione NBA-tre punti nel weekend All-Star e poi si è unito al grande gioco.

È stato solo l’ultimo punto culminante del 2024-25 per Herro, in media 23,9 punti, 5,5 rimbalzi e 5,5 assist al giorno. Combatti per il caldo.

Solo pochi anni fa era un giocatore di panchina e c’erano molte domande sul suo futuro con la squadra.

Ma ora ha ottenuto un posto nella formazione iniziale ed è in realtà uno dei giocatori più importanti di Heat.

Dal sesto uomo di quest’anno a All-Star Herro ha fatto molta strada durante le sue sei stagioni nella NBA.

È probabile che questa sia l’ultima volta che Herro sta lavorando a un’attività di fast food perché il suo futuro nell’NBA è ora sicuro.

Non sappiamo se vuole essere un giocatore di calore per tutta la vita, ma la squadra è chiaramente molto contenta di ciò che Herro sta facendo quest’anno.

Vende pollo fritto ai suoi giorni liberi, ma cucina sempre sul campo.

