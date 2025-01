Vídeo: O fã viola a segurança, toca os pés de Virata Kohla ao retorno do troféu de Ranji. Este é o próximo

O retorno de Virat Kohla ao críquete em casa depois de 12 anos se reuniu com um grande número de fanfarras, porque o estádio Arun Jaitley em Delhi foi embalado na costa. Com uma entrada gratuita para os espectadores, os fãs se reuniram em frente ao estádio a partir das primeiras horas da manhã de sábado. No meio do jogo, um fã tentou felicidade em uma reunião com Kohla e violou a segurança para se lançar no estádio. O ventilador se ajoelhou e tocou os pés de Kohla. Logo, no entanto, ele foi escoltado pela OnRushing de armazenamento.

O fã parou no jogo quando ele correu em direção a Kohla com os braços dobrados. O jogador de 36 anos encenou um cordão quando Delhi decidiu se acolher no 1º dia da reunião com o troféu de Ranii.

Assista: o ventilador para, toca os pés de virata kohli

O fã entrou no chão para encontrar Virata Kohli e tocou os pés de Kohla. (Sarah Waris). Rei Kohli – Emoções, Goat. pic.twitter.com/oytigjtu1k – Tanuj Singh (@impujsingh) 30 de janeiro de 2025

A ação dos fãs de tocar os pés de Kohla criou um momento surpreendente e não demorou muito tempo para que os guardas de segurança o escoltassem do lado de fora do local para brincar.

Enquanto nesta ocasião, parece que Kohli não foi costurado, esses incidentes enfatizam o possível perigo para os jogadores, embora possam parecer emocionantes à primeira vista.

A participação no estádio Arun Jaitley enfatiza a influência de Kohli no críquete indiano, mesmo em torneios nacionais. Sua presença inalou uma nova vida no troféu de Ranii.

O confronto de Delhi-Railways é ser um confronto obrigatório, porque Virat voará em uma camiseta em Delhi quando ele continuar sua jornada em direção à redenção no formato mais longo. Depois de anos quebrando os recordes, garantindo vitórias memoráveis ​​como capitão e estabelecendo novos pontos de referência nos grilos indianos, o jogador de 36 anos fez um abrigo modesto no críquete doméstico para descobrir a consistência que o distinguiu de outros jogadores.

Antes da partida, Virat teve uma sessão de treinamento de dois dias com seus colegas de Delhi, uma equipe liderada pelo jovem Ayush Badoni. Durante a prática de Virat, ele aparentemente teve tempo de viver com seus novos colegas de equipe, dos quais muito teve que crescer, observando seu heróico em campo.