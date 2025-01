VÍDEO: Os jogadores de Tamil Nadu, Kabaddi, atacaram brutalmente durante um evento entre universo em Pendjab. A reação de Udhayanidhi Stalin

Segundo relatos, os jogadores de Kabaddi de Tamil Nadu que participam de competições entre unidades em Bathind, em Pendjab, foram atacados na sexta -feira. Segundo relatos, a luta eclodiu depois que os jogadores não ficaram satisfeitos com a decisão do árbitro da partida. Estudantes-esportistas de várias universidades, como a Mother University Teresa, a Universidade de Periyar, a Universidade Alagapp e a Universidade de Bharathiar, competiram no Campeonato da Universidade da Zona do Norte e All India Inter University Kabaddi (Women) 2024–25

De acordo com o relatório em Índia hojeAlegadamente, os primeiros atletas foram atacados por jogadores da equipe concorrente. O relatório acrescentou que o “ataque incrustado” à universidade de Teresa durante a partida com a Universidade de Darbhang levou a uma briga. O árbitro da partida de Kabaddi atacou o membro da equipe de Teresa após uma briga, que se seguiu ao apelo.

No filme, que se tornou viral nas mídias sociais, você pode ver como os jogadores se chocam com vários homens. A gravação de vídeo não está clara se eram oficiais ou espectadores. Ambos os lados também jogaram cadeiras.

É chocante que os jogadores de Tamil Nadu que foram jogar em Kabaddi em Pendjab foram atacados. O ataque ocorreu durante a partida de Kabadi entre Pendjab e Tamil Nadu. Eu chamo o ministro principal Pendjab, Bhagwan Mann Ji, para tomar uma investigação apropriada e agir para os atacantes. pic.twitter.com/vizrg0esvn – Devakumaar (@devakumaaroffcl) 24 de janeiro de 2025

O vice -primeiro -ministro do Tamil Nadu Udhayanidhi Stalin disse que as meninas estão seguras e em breve retornarão ao estado.

“Um pequeno incidente ocorreu esta manhã. Conversei com o diretor de educação física, Sr. Kalaiarasi. Agora tudo está sob controle. Não há ferimentos graves nem nada. Os primeiros socorros foram fornecidos aos alunos. Eles voltarão a Delhi e serão colocados ali forçados a parar na noite na casa de Delhi (Casa de Tamil Nadu em Delhi). Eles voam para fora de Delhi. Em breve eles chegarão a Chennai “, disse ele.

#Para assistir | CHENNAI: No caso dos jogadores de Kabaddi do estado atacaram em Pendjab, a estréia adjunta de Tamil Naghayanidhi Stalin diz: “Esta manhã ocorreu um pequeno incidente. Conversei com o diretor de educação física Kalaiarasi. Agora tudo está sob controle. Não há grande … pic.twitter.com/c24krllli – Ani (@iani) 24 de janeiro de 2025