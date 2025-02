Vídeo viral: MS Dhoni está novamente conectado com Harbhajan Singh. Mas os fãs os chamam de Salman Khan, Ashneer Grover. A razão é …

A sra. Dhoni e Harbhajan Singh tinham muitos colegas de equipe de anos que jogaram juntos na Índia e alcançaram grande sucesso. Eles estavam juntos em várias campanhas da Copa do Mundo, duas das quais causaram triunfos importantes em 2007 e 2011. Eles também tocaram juntos em Chennai Super Kings. A Sra. Dhoni ainda está jogando na franquia, enquanto Harbhajan é um comentarista especialista de muitos canais. Recentemente, Harbahajan Singh se reuniu com MS Dhoni como uma função, e o vídeo se tornou popular pelo motivo errado.

MS Dhoni e Harbhajan foram gentis um com o outro.

No entanto, um usuário de mídia social chamou Dhoni, Salman Khan e Harbhajan Singh, Ashneer Grover. O fundador da startup e ex -juiz Shark Tank India, Ashneer, teve uma reunião estranha com Salman Khan há alguns meses, depois que ele disse que poucas coisas que as estrelas de Bollywood não foram bem. Outro usuário de mídia social lembrou a Dhoni sobre os comentários de Harbahajan Singh sobre o relacionamento deles.

“Não, não estou falando com Dhoni. Quando joguei o CSK, conversamos, mas não conversamos. 10 anos se passaram. Não tenho motivo; talvez ele. Eles não sabem quais são as causas. Vá até ele – disse Harbhajan em uma entrevista ao CricketNext.

Harbhajan Singh para Ashneer Grover.

MS Dhoni é Salman Khan.pic.twitter.com/xgg2hfiqkz – Samer Allana (@hitmancricket) 14 de fevereiro de 2025

Recentemente, Harbhajan Singh atacou a administração da equipe de críquete indiana devido ao pulo de Naira Karuna na equipe para os próximos campeões do troféu. No sábado, o capitão da Índia Rohit Sharma e o presidente do Comitê de Seleção de Ajit Agarkar anunciaram uma composição de 15 pessoas da Índia durante uma conferência de imprensa no Estádio Wankhede em Bombaim. Nair marcou 27 marchas na final de Vijay Hazare contra Karnataki, encerrando a temporada como o mais alto nível de corrida com 779 corridas em oito partidas.

“Existe um ponto nacional de críquete quando você não escolhe jogadores com base na forma e no desempenho? #Karunnair, “escreveu Harbhajan no X.

Durante a conferência de imprensa, o seletor principal do BCCI Ajit Agarkar admitiu que era realmente difícil incluir Karun a 15 na situação atual.

“Sim, é difícil. Essas são performances realmente especiais. Quero dizer que alguém que é de médio porte 700, mais de 750.

“Mas, no momento, encontrar um lugar nessa equipe é muito difícil. Quero dizer, olhe para os caras que foram escolhidos. Tudo, em média, excede bem os meados de 1940s.

“Então, infelizmente, você não pode se encaixar em todos. Essa equipe tem 15 anos. Mas essas performances (como Karun) certamente fazem você perceber “, acrescentou.