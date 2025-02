Vídeo viral: um membro da equipe da Índia estava errado como fã da polícia, recusou -se a entrar no hotel

Como a equipe indiana Krykieta, lida por Rohita Sharma, chegou a Nagpur na primeira série 3-DC ODI contra a Inglaterra, ocorreu um incidente bastante estranho. Quando jogadores e funcionários auxiliares saíram em frente a um ônibus da equipe, um especialista em jogar Raghu foi recusado a entrar na polícia, que pensou que ele era apenas um fã. Em um filme que se tornou popular nas mídias sociais, Raghu podia ver que estava tentando convencer a polícia de que ele é membro da equipe depois de se recusar a entrar no hotel.

Depois de uma pequena briga, a polícia percebeu o erro e deixou Raghu sair. No entanto, esse incidente os deixou em vermelho. Aqui está o vídeo:

Goat Raghu da equipe de críquete indiano foi recusada a entrar na polícia Nagpur Polícia Nagpur, que se virou para os meninos de Rohita Sharma pic.twitter.com/iko9ttd0hp – ctrl c ctrl memes (@ctrlmemes_) 4 de fevereiro de 2025

Os jogadores de críquete indianos Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill e outros vieram a Nagpur antes do primeiro ODI contra a Inglaterra.

A Índia jogará em três partidas da série ODI contra a Inglaterra, a partir de 6 de fevereiro. A equipe desta série permanece a mesma que no caso do Troféu dos Campeões da ICC, com uma ferida de mudança de mudança substituindo Jasprit Bumrah.

Equipe da Índia para três partidas da série ODI: Rohit Sharma (C), Shubman Gill (VC), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sunderar, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Shami, Shami, Washington, Sundar, Kuldeep Yadav, Axar Singh Shami , Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jadiej.

No domingo, a performance versátil de Abhishka Sharma na partida levou os anfitriões da Índia a uma vitória histórica sobre a Inglaterra na quinta e última partida da série no estádio Wankhade, em Bombaim. Graças a esta vitória, a Índia selou cinco partidas por 4-1 depois de selar a série.

Abhishek Sharma e Varun Chakravarthy foram as melhores estrelas da tarefa T20I para a Índia, mas focando no formato de 50 anos.

