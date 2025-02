"Viés e corrupção": Comentários do juiz da partida da ICC na ordem adotiva do cérebro

A série T20I entre a Índia e a Inglaterra pode terminar, e os anfitriões garantem o triunfo 4: 1, mas a controvérsia substituta de 4. O T20i não morre. Muitos ex -jogadores da Inglaterra e vários índios continuaram a discutir esse incidente, mesmo quando o 5º e o último T20I entre as duas páginas foi no domingo nos holofotes. O capitão de Jos Jos Buttler chegou a se mudar para o incidente da última partida, chamando seus 4 substitutos 5. T20i como “subaquático”. Agora, a partida do juiz, Chris Broad, apresentou comentários explosivos sobre controvérsia.

Em um post endereçado a cabeças em X (anteriormente no Twitter), Broad afirmou que a ICC retorna aos dias “ruins” de “preconceito e corrupção”, permitindo funcionários de partida não -utilizada.

“Os funcionários do Match Independent foram trazidos para interromper essas situações! Por que a ICC retorna aos “velhos tempos ruins” de preconceitos e corrupção? “, Escreveu Chris Broad em X.

Respondendo ao comentário do ex -capitão da Inglaterra Kevin Pietersen, que disse que a ferida dura não era semelhante a um vice -shivam Dube semelhante, Broad disse que estava absolutamente certo.

“Eu absolutamente concordo”, disse Pietersen em resposta ao comentário. “Como um juiz indiano pode escapar de permitir um substituto indiano? Os funcionários da partida devem ser independentes para pular o preconceito! (Sic) “.

Eu absolutamente concordo. Como um juiz indiano pode escapar de ativar a troca indiana? Os funcionários da partida devem ser independentes para pular o viés! – Chris Broad (@chisbroad3) 1 de fevereiro de 2025

Deve -se notar também que Broad estava cheio da partida da Inglaterra no Paquistão no ano passado em maio em oval. Ele pediu para comentar as postagens, ele disse Cricbuzz“Não tenho mais nada a dizer.”

Broad é um dos funcionários mais respeitados da ICC no esporte. Até agora, 622 correspondem na pista internacional. Tally o faz ficar em terceiro lugar na lista de funcionários com mais partidas, para Ranjan Madugalle (798) e Jeff Crowe (656).

Até o críquete indiano, o grande Sunil Gavascar, deixou as pistolas queimando na administração da equipe liderada por Gautam Gambhir, dizendo que mesmo permitir que o vice -choque não estava correto.

“No jogo em Pune Dube, ele bateu logo após terminar depois de ter sido atingido no capacete, tão claramente que não ficou chocado. Portanto, permitir que a substituição do choque cerebral seja incorreto. Sim, se houve um substituto no caso de um substituto. Durante o piscar de olhos, ele esticou os músculos, mas seria apenas para campo e ele não podia se jogar – escreveu Gavaskar em uma coluna de telégrafo.

“Mesmo devido ao alongamento mais generoso de uma data semelhante, não havia nada entre Dube e a ferida. Com a língua fortemente na bochecha, pode -se dizer que eles têm a mesma altura e têm o mesmo padrão no campo. Caso contrário, não há nada sobre isso, se eles forem.