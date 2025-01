Vikings alcançam extensão de contrato de vários anos com o técnico Kevin O’Connell

Kevin O’Connell não vai a lugar nenhum.

O Minnesota Vikings concordou com uma nova extensão de contrato de vários anos com O’Connell na tarde de terça-feira, anunciou a equipe. Embora os detalhes do acordo ainda não sejam conhecidos, espera-se que ele permaneça em Minneapolis no futuro próximo.

“Kevin é exatamente quem pensávamos que ele era quando o nomeamos nosso treinador principal: um inovador que comanda as jogadas, um excelente comunicador e um líder forte que motiva e se conecta com seus jogadores”, disse o proprietário dos Vikings, Mark Wilf, em comunicado. declaração. “Ele ajudou a estabelecer uma cultura que nos posiciona para o sucesso sustentado e continuará a estabelecer o padrão que precisamos enquanto buscamos um campeonato para os fãs dos Vikings”.

A equipe também está trabalhando em uma extensão do gerente geral Kwesi Adofo-Mensah, de acordo com Adam Schefter da ESPN. Não está claro quando esse negócio será fechado.

O’Connell deveria entrar no último ano de seu contrato com os Vikings neste outono. Ele compilou um recorde de 34-17 e chegou aos playoffs duas vezes em suas três temporadas como técnico dos Vikings. O time teve um recorde de 14-3 na temporada passada e estava na disputa pelo primeiro lugar na NFC, mas caiu para o Detroit Lions no final da temporada regular e depois perdeu no jogo dos playoffs da primeira rodada para o Los Angeles Rams.

Embora tenham tropeçado até o fim, O’Connell certamente se colocou na disputa para ganhar o prêmio de Treinador do Ano da liga. Isso marca seu primeiro trabalho como treinador principal na liga. Ele foi contratado para substituir Mike Zimmer no início da temporada de 2022, após dois anos como coordenador ofensivo do Rams.

“Ocupar esta posição de prestígio é algo que nunca considero garantido e quero expressar minha sincera gratidão à família Wilf por sua crença inabalável no que estamos construindo juntos. Também quero agradecer a Leah e nossos filhos incríveis; me permite realizar este trabalho em alto nível”, disse O’Connell em comunicado. “E nada disso seria possível sem a dedicação de nossos treinadores, jogadores e equipe de apoio. Mal posso esperar para trabalhar com todos eles novamente, à medida que continuamos a desenvolver o alto padrão que estabelecemos e o ambiente positivo que temos. criado.

“Para os fãs dos Vikings, vocês são os melhores da NFL. Não há alegria maior do que liderar nosso time na sua frente todos os domingos e experimentar a vantagem de jogar em casa que vocês criam.

O’Connell agora tentará levar os Vikings de volta à pós-temporada no próximo outono, através de uma das, senão a, melhores divisões da liga. A equipe também não vence um jogo de playoff desde a campanha de 2019 e enfrentará uma dúvida como zagueiro, já que o novato JJ McCarthy deve retornar de lesão após o ressurgimento de Sam Darnold.

Mas, com O’Connell agora solidificado e Adofo-Mensah aparentemente logo atrás dele, os Vikings estão em uma ótima posição para fazer isso acontecer.