Villanova se apega a impressionantes nº 9 St. John’s, terminando a carreira dominante na Red Storm no Great East

Villanova nocauteou o St. John’s com uma vitória de 73 a 71 na noite de quarta-feira na Pensilvânia. (Emilee Chinn/Getty Images)

A sequência vitoriosa de Rick Pitino no Big East acabou.

Villanova permaneceu na seção depois de quase soprar uma vantagem de dois dígitos no Finneran Pavilion na quarta-feira para obter uma impressionante vitória de 73 a 71 sobre o número 9 do St. John’s. Essa vitória, que é o melhor dos Wildcats, após o que foi uma grande corrida decepcionante no Big East, quebrou a sequência de 10 jogos de tempestade vermelha e abriu a corrida na conferência no último mês da temporada.

Os Wildcats quase escaparam duas vezes na quarta -feira à noite. Eles saltaram por 10 pontos pouco antes do meio do período, mas a tempestade vermelha se recuperou e o reduziu em uma única posse com uma corrida rápida antes do intervalo. Villanova também abriu uma vantagem de 11 pontos no meio do segundo tempo, mas depois deixou St. John voltar à direita com uma longa corrida de 14-0.

O St. John’s teve várias oportunidades nos últimos minutos para retomar o controle do jogo, mas tropeçou repetidamente e deixou os Wildcats ficar, dando vários rebotes abertos e cometendo más perdas de bola. Eles finalmente assumiram a liderança de um triplo triplo Simeon Wilcher, logo dentro da marca de 30 segundos, mas Tyler Perkins respondeu do outro lado com um triplo profundo. Isso colocou os Wildcats por dois pontos com apenas nove segundos.

Wilcher deu uma última olhada em um vencedor do jogo para a tempestade vermelha, quase no mesmo lugar em que chegou ao anterior, mas estava fora da marca na campainha. Isso selou a vitória de dois pontos para os Wildcats.

Aaron Scott liderou o St. John’s com 22 pontos na derrota, o que reduziu a tempestade vermelha para 21-4 na temporada. Eles haviam perdido apenas um jogo da conferência antes da quarta -feira à noite e foram para o top 10 no ranking nacional pela primeira vez em décadas. Kadary Richmond acrescentou 17 pontos e 10 rebotes, e Wilcher terminou com 12 pontos.

Wooga Poplar liderou Villanova com 22 pontos e seis rebotes depois de disparar 9 de 14 do campo. Eric Dizon acrescentou 17 pontos e Jordan Longino terminou com 13 pontos. Villanova, depois de perder cinco dos seis, ganhou três consecutivos. Os Wildcats têm um recorde de 15 a 10 e lutam pelo último adeus no torneio da Big East Conference no próximo mês.

Embora o grupo Pitino deva estar bem, e ainda tem a vantagem na conferência que entra no confronto de domingo com o número 24 de Creighton, o jogo de quarta -feira deve proporcionar aos Wildcats um grande impulso em sua busca para ganhar um lugar no torneio da NCAA para o primeiro Tempo sob o treinador Kyle Netuno. Se você pode terminar forte nas próximas semanas, uma posição no torneio está absolutamente ao alcance.