Villanova vs. Predição, probabilidades e tempo Xavier: escolhas do basquete universitário para 2025, melhores apostas para 14 de janeiro por modelo comprovado

Os Villanova Wildcats procuram voltar à coluna das vitórias quando enfrentarem os Xavier Musketeers em um confronto importante da Big East Conference na terça-feira. Villanova perdeu na decisão por 80-68 em St. John’s no sábado, enquanto Xavier derrotou DePaul por 77-63 naquele dia. Os Wildcats (11-6, 4-2 Big East), que estão em quarto lugar na conferência, venceram três dos últimos quatro jogos. Os Mosqueteiros (10-7, 2-4 Big East), oitavo no Big East, perderam cinco de sete.

A partida do Cintas Center em Cincinnati está marcada para as 18h30 horário do leste dos EUA. Villanova lidera a série de todos os tempos por 34-8, mas as equipes foram divididas nas últimas quatro partidas. Xavier é favorito com 2,5 pontos no último Villanova vs. Xavier do consenso SportsLine, enquanto o total de pontos marcados acima/abaixo é de 145,5. Antes de fazer qualquer escolha entre Villanova e Xavier, confira as previsões do basquete universitário no modelo de projeção SportsLine.

O modelo simula todos os jogos de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Ele entra na Semana 11 da temporada 2024-25 com um spread de apostas de 195-134 (+2.882) em todas as escolhas de basquete universitário mais bem cotadas disponíveis. Qualquer pessoa que o siga em apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Diferença entre Villanova e Xavier: Xavier -2,5

Vilanova vs. Xavier mais/menos: 145,5 pontos

Villanova vs. Moneyline Xavier: Xavier -145, Villanova +121

VIL: Os Wildcats alcançaram o menor total do time em 19 dos últimos 35 jogos (+0,89 unidades)

XAV: Os Mosqueteiros atingiram a linha do dinheiro em 14 dos últimos 19 jogos em casa (+7,70 unidades)

Por que você deveria apoiar Xavier

O atacante sênior Zach Freemantle vem de uma dobradinha com 20 pontos e 10 rebotes na vitória sobre DePaul. Ele também marcou 27 pontos e pegou 10 rebotes na vitória por 119-58 sobre o Morgan State em 10 de dezembro. Na derrota por 78-53 para Michigan em 27 de novembro, ele fez 14 pontos e 10 rebotes. Em 14 jogos, incluindo 12 como titular, ele teve médias de 17,4 pontos, 7,5 rebotes, 2,3 assistências e 1,3 roubadas de bola em 30,6 minutos.

O guarda júnior Ryan Conwell é um dos três mosqueteiros com média de pontuação de dois dígitos. Em 17 jogos, todos iniciados nesta temporada, ele teve médias de 16,1 pontos, 2,7 rebotes, 2,2 assistências e 1,2 roubadas de bola em 31,9 minutos. Ele vem de um desempenho de 19 pontos, quatro assistências e dois rebotes na vitória sobre DePaul. Ele está em seu primeiro ano no programa depois de passar a última temporada no Indiana State e 2022-23 no sul da Flórida.

Por que você deveria torcer por Villanova

O atacante sênior Eric Dixon está em alta nesta temporada para os Wildcats. Em 16 jogos, todos titulares, ele teve médias de 25,3 pontos, 4,9 rebotes e 2,3 assistências em 33,5 minutos. Ele está acertando 50,2% de seus arremessos de campo, incluindo surpreendentes 47% na faixa de 3 pontos e 86,4% na linha de lance livre. Ele marcou 20 ou mais pontos em oito dos últimos nove jogos. Ele marcou 38 pontos, o melhor da temporada, na derrota por 76-75 contra o Maryland em 24 de novembro.

O guarda sênior Wooga Poplar vem de um desempenho de 22 pontos e quatro rebotes na derrota de sábado para o St. Ele registrou quatro duplas nesta temporada, incluindo 18 pontos e 15 rebotes na vitória por 73 a 65 sobre Butler no dia de Ano Novo. Em 17 jogos, incluindo 16 como titular, o contratado do Miami (Flórida) tem média de 14,5 pontos, 6,6 rebotes e 1,6 assistências em 30,5 minutos. Ele está acertando 47,5% de seus arremessos de campo, incluindo 38,6% de seus três pontos e 85,7% de seus lances livres.

