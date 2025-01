Villanova Wildcats x Georgetown Hoyas: como assistir a transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Georgetown Hoyas @ Villanova Wildcats

Registros atuais: Georgetown 12-6, Villanova 12-7

Como assistir

Quando: Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste Onde: Pavilhão Finneran – Villanova, Pensilvânia

Pavilhão Finneran – Villanova, Pensilvânia TV: Esportes da raposa 1

Esportes da raposa 1 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Villanova está 9-1 contra Georgetown desde dezembro de 2020 e eles terão a chance de ampliar esse sucesso na segunda-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha no Big East às 18h ET no Finneran Pavilion. Os Wildcats tentarão manter viva a seqüência de nove vitórias consecutivas em casa.

Na sexta-feira, Villanova escapou por pouco com uma vitória na vitória do time sobre o Providence por 75-73.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar Villanova à vitória, mas talvez nenhum mais do que Eric Dixon, que marcou 23 pontos e oito rebotes. Além disso, Dixon também acumulou quatro rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde novembro de 2024. Jhamir Brickus foi outro jogador importante, somando 18 pontos.

Apesar de ter vencido, Villanova teve dificuldades para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas seis assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde fevereiro de 2024.

Enquanto isso, a recente queda de Georgetown ficou um pouco mais difícil na sexta-feira, após a quarta derrota consecutiva. Eles caíram 73-68 para DePaul. Os Hoyas não corresponderam ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

A derrota de Georgetown não deve ofuscar as atuações de Malik Mack, que acertou 8 de 15 a caminho de 19 pontos, mais seis assistências e duas roubadas de bola, e Drew Fielder, que fez 19 pontos, oito rebotes e dois bloqueios.

Villanova tem se saído bem recentemente, vencendo nove dos últimos 12 jogos, dando um belo impulso ao seu recorde de 12-7 nesta temporada. Quanto a Georgetown, sua derrota caiu para 12-6.

Tudo foi bom para Villanova contra Georgetown quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, quando o time obteve uma vitória por 75-47. Nesse jogo, Villanova construiu uma vantagem de 43-19 no intervalo, um feito impressionante que tentará repetir na segunda-feira.

História da série

Villanova venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra Georgetown.