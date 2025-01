Vinícius insegue il record brasiliano di Ronaldo a Madrid per il centesimo gol

Vinicio il Giovane ha detto che sta tenendo d’occhio il record di Ronald Nazario come capocannoniere brasiliano del Real Madrid dopo aver segnato il suo 100esimo gol per il club nella vittoria per 5-1 della Champions League contro l’RB Salisburgo mercoledì.

Ortesi da Rodrygo – uno proveniente da un nobile Jude Bellingham assist – aveva già condotto il Real Madrid per 2-0 all’intervallo al Santiago Bernabeu Kylian Mbappé ne aggiunse un terzo. Vinicio ha segnato due volte per completare la vittoria e garantire al Real Madrid un posto negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Vinicius ha segnato 101 gol con il Real Madrid in tutte le competizioni, avvicinandosi così alla leggenda brasiliana Ronaldo, che ha segnato 104 gol in cinque anni al club tra il 2002 e il 2007.

“Sono felice di poter segnare gol con questa maglia”, ha detto Vinicius a Movistar mercoledì. “Sono tre gol dietro Ronaldo perché sono il brasiliano che ha segnato più gol con questa maglia. Spero di poter segnare di più”.

Vinicius ha vinto due Champions League – segnando in entrambe le finali – con il Real, oltre a tre titoli LaLiga.

È rimasto sorpreso nell’apprendere di essere stato nominato MVP nella partita contro il Salisburgo.

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto tramite Getty Images

“Mi sentivo come se non potessi giocare bene nel primo tempo”, ha detto. “Rodry se lo è meritato, anche Jude e tanti giocatori. Ma sono contento della vittoria e dei gol, anche se ho giocato male”.

Rodrygo ha elogiato il compagno di squadra Bellingham dopo che la stella inglese ha realizzato il secondo gol della partita con un intelligente colpo di tacco.

“È molto facile giocare con Jude, con i movimenti che fa, i passaggi che ti fa”, ha detto Rodrygo a Movistar. “Il secondo assist è stato bellissimo, mi piace giocare con lui.

L’allenatore Carlo Ancelotti ha respinto le preoccupazioni per l’infortunio alla schiena di Bellingham – dicendo che non era “niente di speciale” – e ha detto che migliorare la difesa della squadra era la sua principale preoccupazione.

“Non abbiamo dubbi sui giocatori in attacco”, ha detto Ancelotti. “Cercheremo di sistemare il resto e migliorare ogni partita. L’efficienza che abbiamo in attacco è incredibile. Dobbiamo sistemare altre cose ma siamo in buona forma”.