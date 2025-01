Vinícius Jr del Real Madrid valuta l’acquisto del club portoghese – fonte

Stella del Real Madrid Vinicio il Giovane sta valutando l’acquisto di una squadra di calcio nella seconda divisione portoghese, ha detto una fonte a ESPN.

Il nazionale brasiliano – attualmente a Jeddah, in Arabia Saudita per la Supercoppa spagnola – sta pensando di diversificare i suoi interessi commerciali in vista dei suoi futuri progetti di carriera dopo il ritiro del giocatore.

Vinícius è partito titolare con la maglia del Real Madrid nella semifinale di Supercopa vinta 3-0 contro il Maiorca, risultato che li vedrà affrontare il Barcellona nella finale di domenica.

Consigli dell’editore

1 Correlato

La notizia che il secondo classificato al Pallone d’Oro sta valutando l’acquisto di un club in Portogallo è stata riportata per la prima volta dalla stazione radio Cadena COPE.

Vinícius ha già una serie di accordi di sponsorizzazione personale e un accordo con Nike che durerà fino al 2028.

Vinícius e Nike hanno recentemente raggiunto un nuovo accordo a seguito di una causa che ha visto il brasiliano diventare uno dei volti più riconosciuti del calcio nordamericano.

Vinícius è rappresentato dall’agenzia Roc Nation ed è in frequente contatto con atleti d’élite di altri sport, in particolare NBA e NFL.

Promuove anche la fondazione di beneficenza Vini Jr Institute in Brasile.

La seconda divisione portoghese conta 18 club, comprese le squadre di riserva Benfica e Porto. Un club, il Portimonense, ha già alla guida un brasiliano, Rodiney Sampaio.

Vinícius non sarebbe il primo calciatore in attività ad acquistare il club.

N’Golo Kanté possiede il Royal Excelsior Virton nella terza divisione belga e compagno di squadra di Vini al Real Madrid, Kylian Mbappéè diventato azionista di maggioranza del Caen, nella seconda divisione francese, nel luglio dello scorso anno.