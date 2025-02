Vinicius Jr rejeita a oferta inicial do Real Madrid à medida que as negociações continuam: Relatório

Os brancos iniciaram conversas com o brasileiro sobre uma extensão do contrato.

Afirmou -se que Vinicius Jr rejeitou a oferta de contrato inicial do Real Madrid. As negociações ainda estão acontecendo enquanto os poderes espanhóis tentam mover o interesse da equipe da Arábia Saudita.

Com a liga profissional saudita competindo pela assinatura do brasileiro, ainda há conjecturas sobre seu futuro no Santiago Bernabéu. Segundo relatos, ele poderia ser o objetivo dos clubes sauditas, prontos para gastar o aumento de 300 milhões de euros (251,2 milhões de libras) neste verão com ele.

Naturalmente, Madri está ansioso para manter o corredor -up de Ballon d’Or 2024, que na última temporada os ajudou a conquistar os títulos europeus e espanhóis. Nesta temporada, também foi implacável, contribuindo com mais de 25 gols em todas as competições.

Em um esforço para proteger seu futuro, de acordo com o Atlético, Madri começou a negociar um novo contrato em meados de janeiro.

O objetivo das conversas preliminares era determinar o escopo das demandas de Vinicius. Madri deu à Roc Nation, os representantes do jogador, uma proposta financeira que teria aumentado seu salário, mas essa primeira oferta foi rapidamente rejeitada. Acredita -se que as conversas ainda estejam acontecendo.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e os representantes de Vinicius JR discutiram um salário anual de até US $ 382,5 milhões. O Real Madrid também esperaria receber a cláusula de compra de Vinícius, que é um bilhão de euros. pic.twitter.com/p4f87mfofn – ESPN FC (@ESPNFC) 13 de agosto de 2024

Os brancos não estão dispostos a alterar sua estrutura de remuneração para chegar a um acordo, mesmo que estejam cientes de que devem enviar um pacote financeiro considerável para combater a Arábia Saudita.

Mesmo que Vinicius Jr seja atualmente o terceiro jogador mais bem pago no clube com um salário semanal de aproximadamente € 400.000, seu salário ainda é insignificante em comparação com Kylian Mbappe, que se juntou no verão e agora ganha € 600.000 a cada sete dias quando os títulos são incluídos .

Além de recompensar Vinicius por seus excelentes feitos no campo, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, quer demonstrar que ele não será eclipsado pelos salários de Mbappe na cidade espanhola. O atual contrato de 24 anos, que foi estendido pela última vez em outubro de 2023, o mantém com a equipe até junho de 2027.

Vinicius afirmou anteriormente que quer permanecer no Real Madrid, mas as ofertas escandalosas sauditas neste verão testarão sua determinação.

