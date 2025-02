Vinícius Junior: Man City Ballon D’Ir Banner mi ha dato “più forza”

Vinícius Júnior ha detto che Banner dai fan di Manchester City – Supporto Asta Nella sua controversia Ballon d’Or-Help per ispirarlo a fare la Champions League nella Champions League del Real Madrid in Champions League nel Real Madrid martedì.

I fan di Etihad hanno sviluppato uno stendardo prima della fase di scarto del primo palcoscenico di gioco che mostra il centrocampista della città di Rodri con il Ballon D’A Trophy, che ha vinto prima Vigneto L’anno scorso insieme al titolo della canzone Oasis “Stop Crying Heart”.

Vinícius è stato nominato dal giocatore UEFA dopo aver giocato di notte per Madrid, inclusa la creazione Jude BellinghamVincitore 92. Minuti facendo pressioni sul passaggio del portiere urbano bloccato Ederson.

“Ho visto (banner)”, ha detto a Movistar. “Ma quando i fan dell’opposizione fanno le cose, mi dà sempre un potere più di giocare un grande gioco, e qui l’ho fatto … (città) conoscere la nostra storia e tutto ciò che abbiamo fatto in questa competizione.”

Madrid ha boicottato la cerimonia di Ballon d’Or nell’ottobre dello scorso anno, per protesta quando il colpevole è scomparso sul trofeo.

Il banner di Manchester City ha celebrato Rodri Ballon d’Or. Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images

“Non so se Vini lo abbia visto”, ha detto l’allenatore Carlo Ancelotti alla sua conferenza stampa postmatch. “Ma quando ha visto il gioco, se l’ha visto, è stata una grande motivazione per lui.”

L’allenatore della città Pep Guardiola ha dichiarato di non aver visto uno stendardo mentre riconosceva che il colpevole era un “giocatore straordinario”.

Ancelotti ha detto che la sua festa ha avuto un “leggero vantaggio” in pareggio dopo aver vinto 3-2, con l’altra gamba che arriverà la prossima settimana a Bernabé.

“Questo è un modo”, ha detto Ancelotti. “Ne parliamo da molto tempo. La stagione inizia davvero ora e, nonostante tutte le nostre difficoltà, abbiamo un ottimo risultato.

“Quattro nella parte posteriore (Raul Asencio, Aurelien the Father -in -law, Federico Valverde E Ferland Mendy) Non hanno mai giocato insieme o addirittura addestrati insieme e hanno avuto un gioco spettacolare. … Abbiamo qualcosa di buono in questa emergenza. “

Ancelotti ha detto che si aspettava due difensori più alti – Antonio Rüdiger E David elogia – Sii disponibile per l’altra gamba.