A estrela Black Virat Kohli precisa de 94 corridas para quebrar o recorde abrangente da lenda da Índia Sachin Tendulkar em um dia internacional. Kohli, que aparecerá em três partidas da série ODI de 6 de fevereiro, pode se tornar o homem mais rápido que atingiu o marco de 14.000 corridas ODI. Tendulkar estabeleceu um recorde em suas 350 rodadas durante o ODI contra o Paquistão em Peszawar em fevereiro de 2006. Ele venceu cem anos, mas a Índia perdeu a partida por 7 corridas (método DLS) no Arbab Naza Stadium.

Por outro lado, Kohli tem 13906 engrenagens em seu nome com 283 inovações ODI em média 58,18 e nível de impacto 93.54. Ele também tem 50 séculos e 72 meio século em seu nome em formato.

Durante o Campeonato Mundial da ODI em 2023, Kohli excedeu Tendulkar (49) como um bolo com a maioria das centenas em formato. Tendulkar terminou sua carreira com 18 426 corridas em 463 ODI.

Enquanto isso, o capitão da Índia Rohit Sharma, Kohli, Rishabh Pant, Shreyas Iyer, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill e outros vieram a Nagpur na semana passada antes da quinta -feira ODII contra a Inglaterra.

A equipe desta série permanece a mesma que no caso do Troféu dos Campeões da ICC, com uma ferida de mudança de mudança substituindo Jasprit Bumrah pelas duas primeiras partidas.

Equipe da Índia para três partidas da série ODI: Rohit Sharma (C), Shubman Gill (VC), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Panda, Axar Patel, Axar Patel, Washington Sunderar, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Shami, Shami, Washington, Sundar, Kuldeep Yadav, Axar Singh Shami , Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jadiej.

No domingo, a performance versátil de Abhishka Sharma na partida levou os anfitriões da Índia a uma vitória histórica sobre a Inglaterra na quinta e última partida da série no estádio Wankhade, em Bombaim. Graças a esta vitória, a Índia selou cinco partidas por 4-1 depois de selar a série.

