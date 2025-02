A Inglaterra do Plink do grande filho de Kevin Pietersen, Dylan, recebeu uma camisa indiana autografada da estrela de Virata Kohla e o inventor do “Switch” que fornece um posto emocionante nas mídias sociais. Pietersen levou seu filho para o Instagram em uma camisa Virat, que escreveu seu autógrafo de “para Dylan, com os melhores votos”. “Cheguei em casa e dei um presente de @Dylanpietersenphotografia de @virat.kohli e saia direta! Ele se encaixa como uma luva. Obrigado Buda! ” – Pietersen disse.





Pietersen compartilha um grande vínculo com a lenda indiana, geralmente expandindo seu apoio e sentimentos fortes relacionados a Virat nas mídias sociais, seja em seus dias de quebrar recordes e capturar toneladas ou em face da curva.

O vínculo de amizade deles realmente se fortaleceu nos primeiros anos da Indian Premier League (IPL), quando Pietersen jogou pelo Royal Challengers Bengaluru (RCB) em 2009-10. Em 13 partidas, ele ganhou 329 marchas em média 32,90 e um indicador de acerto 135.95, com dois cinquenta. Seu melhor resultado foi 66*.

Agora, chegando a Virat, ele estava em ação durante a série ODI contra a Inglaterra, que terminou na quarta -feira. Após a falta do primeiro ODI devido à lesão no joelho, ele venceu cinco e 52 em outras partidas.

O Pawn de 36 anos, Pańkler estará em ação durante o Troféu dos Campeões da ICC, a partir de 19 de fevereiro. O bolo pretenderá superar sua crise prolongada em forma.

Virat terminou no ano passado com apenas 655 corridas internacionais em 23 partidas e 32 entradas, em média 21,83, com um século e dois cinquenta. Seu melhor resultado foi 100*.

Equipe indiana para o Troféu dos Campeões da ICC, 2025: Rohit Sharma (capitão), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Rinabh Pant em Sundar, Kuldeep Yadav, Chahit Rana, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Substituições não diferentes: Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.