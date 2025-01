Virat Kohli destruirá as expectativas, força uma nova posição que deve ser aberta no Ranii Trophy

A aura inigualável de Virata Kohli foi totalmente exibida no Estádio Arjun Jaitley, mesmo antes do troféu de Rania entre Delhi e as ferrovias poderiam ter começado aqui quando milhares de fãs estabelecidos na fila para assistir ao astro em sua primeira apresentação em casa da bola vermelha em 13 anos. A DDCA (Delhi e a Associação de Críquete dos Distritos) foi fornecida por uma multidão de cerca de 10.000 pessoas que retornam à Casa de Kohli, que é inédita no jogo do troféu de Ranji. Mas esse foi o seu derrame magnético de que mesmo esses cálculos elevados foram uma projeção.

Muito antes de iniciar o jogo às 9h30 no horário local, o grupo leal de apoiadores de Kohla navegou para entrar no estádio.

Inicialmente, o DDCA abriu cerca de 6.000 prateleiras de Gautam Gambhir para os espectadores, mas sentindo que a situação da multidão pode escapar do controle, as autoridades foram forçadas a abrir “Bishan Bedi Standi”, que pode acomodar cerca de 14.000 pessoas.

O que ele acrescentou à confusão foi o tráfego da cavalgada do primeiro -ministro Narendra Modi ao lado da Terra ao mesmo tempo.

“Eu estou envolvido no críquete de Délhi por mais de 30 anos, mas não fui testemunhado por tais cenas no jogo do troféu de Ranji. Ele simplesmente mostra que a popularidade de Kohli é incomparável “, disse Pti, secretário sobrecarregado da DDCA Ashok Sharma.

“O mais difícil foi que os fãs que entraram no estádio coincidiram com o tráfego VIP PM Modi nas estradas externas e, como parte de seu rigoroso protocolo e ordem de segurança, fomos instruídos pela polícia a abrir outra posição para o público”, ele revelado.

“Gautam Gambhir Stand” já estava lotado na viga e não dedicou um tempo para preencher o nível mais baixo “Bishan Bedi Stand”, transferindo uma multidão de 12.000 no arremesso.

Os rugidos de “Kohli, Kohli” podiam ser ouvidos de longe, quando o ex -capitão da Índia entrou em campo com o resto de seus colegas de Delhi, que também experimentaram algo especial.

Quando Kohli serve um segundo deslize, cada um de seu movimento atraiu a alegria da multidão e, no 12º ano, o fã excessivo violou a segurança para correr em direção ao “rei”.

Ele quase conseguiu tocar os pés de Kohla antes de ser levado pela segurança.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).