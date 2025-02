Virat Kohli discutindo imóveis em Londres com Kevin Pietersen? Grandes respostas da Inglaterra

Desde o início da série ODI entre a Índia e a Inglaterra, Virat Kohli teve muitas conversas com cordas de fronteira com Kevin Pietersen. Quando a dupla foi notada em uma conversa em Cuttack no domingo, apareceu especulações sobre “conversas em Londres”. Até o ex -Krykista India Aakash Chopra disse que Kohli poderia buscar a compreensão do setor imobiliário em Londres de Pietersen. Quando a Grande Inglaterra estava fazendo diretamente essa pergunta, ele expressou decepção e rejeitou as conversas.

Comentando, Chopra enfatizou como Kohli passa muito tempo em Londres, para que ele possa falar sobre imóveis na cidade de Pietersen.

“Bem, ele mora no exterior a maior parte do tempo, para poder perguntar sobre imóveis em Londres e alguns bons lugares”, disse Chopra, comentando a partida.

Quando Pietersen veio comentar, Chopra fez essa pergunta pela frente. O ex -capitão da Inglaterra não estava feliz.

“Nunca use coisas. Posso usar analogia para suposições, mas não farei isso “, disse ele.

Suresh Raina, outro ex -indiano Krykiecista, que estava comentando, perguntou a Pietersen se a discussão dizia respeito ao golfe, esporte, que o Krykiecist Inglaterra aposentado está jogando muito. Em resposta, Pietersen disse que Raina estava bastante próximo.

“Você sabe, você não está muito errado”, disse Pietersen Raina. “Eu disse a ele (Kohli, você tem que começar a jogar golfe. Que ótimo jogo é esse.”

King Kohli Kevin Pietersen .. !!!! – Virat Kohli e Kevin Pietersen em Cuttack. pic.twitter.com/tukagn1aeo – Tanuj Singh (@impujsingh) 9 de fevereiro de 2025

Para o desconhecido, o segundo filho de Kohla, Alay, nasceu na Inglaterra. O Krykiecista indiano, que expressou publicamente sua intenção de fazer coisas simples na vida, não sendo caçada por fãs de autógrafos, por muito tempo compartilha fotos da Inglaterra em suas mídias sociais.

Comparado à Índia, Kohli consegue fazer compras de supermercado e até uma caminhada livre na rua, não vendo sua privacidade.

Quanto à partida em Cuttack, o icônico Krykiecista foi criado em seu currículo, outro desempenho baixo, porque ele foi lançado por apenas 5 corridas.