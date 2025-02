O Star Club Virat Kohli se recuperou de um joelho direito dolorido e é capaz de jogar no segundo ODI contra a Inglaterra em Cuttack no domingo, ele confirmou o treinador do piscar de olhos de Sitanshu Kotak. “Virat Kohli é capaz de jogar. Ele chegou ao treinamento e está pronto “, disse Kotak MediaPersons, na véspera do segundo jogo. No entanto, ele não revelou quem entre os Yashasvi Jaiswal e Shelkkul e a última partida de Shreyas Iyer será retirada do décimo primeiro jogo. “Este é o chamado do capitão (Rohit Sharma) e do treinador (Gautam Gambhir). Não posso responder “, respondeu Kotak.

Ele também interpretou a má forma de Szypera Rohita Sharma, afirmando que é um simples “magro slim”.

Quem substituirá Kohli?

Shreyas Iyer, que veio para Kohla no último momento, a seu critério, fez um 59 de 36-Piłka, graças ao qual ele era quase impensável.

Se forem observados padrões anteriores, Kohli entrará em Shreyas, mas é mais provável que Yashasvi Jaiswal possa ser quem terá que fazer um ícone de piscar.

Isso significa que Gill pode se juntar a Rohit no topo, e Jaiswal não teve uma partida em chamas em Nagpur.

Vai acabar como o think tank da equipe liderado por Gautam Gambhir, que mostrou uma tendência à combinação da esquerda à direita, toca nessa situação.

Perguntas combinadas, Kohli também precisa de correr, e ele precisará de uma boa maneira se realmente voltar.

A forma Kohli foi examinada nos últimos meses, especialmente após sua luta na Austrália, onde ele descarregou repetidamente as entregas ao cordão ou wicketkeeper.

Sua última viagem competitiva- para Delhi, no troféu de Raniji, também foi baixa, conseguindo apenas seis antes de serem jogadas fora pelo marcapasso da ferrovia Himanshu Sangwan. Mas o críquete de um dia é o formato Kohli básico, e o jogador de 36 anos precisa de apenas 94 marchas para se tornar o terceiro batedor que atingiu 14.000 corridas no formato depois de Sachin Tendulkar (18 426) e Kumar Sangakkara (14 234), que jogou 283 rodadas de ODI. , Kohli também pode se tornar o mais rápido para esse marco antes de Tendulkar (350 pousadas) e Sangakkara (378).