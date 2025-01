Virat Kohli e KL Rahul perderão a próxima rodada das partidas do Troféu Ranji devido às respectivas lesões

Virat Kohli e KL Rahul jogaram todas as cinco partidas do BGT 2024-25.

O recente fraco desempenho de rebatidas da Índia no teste de críquete gerou um debate sobre a importância do críquete doméstico para os principais jogadores internacionais.

Virat Kohli, em particular, enfrentou críticas por seu fraco desempenho na série de testes em casa contra a Nova Zelândia e no Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 na Austrália. Além disso, sua última aparição no Troféu Ranji foi em 2012.

Para resolver o problema, o BCCI divulgou na quinta-feira uma lista do que fazer e do que não fazer para todos os jogadores, que incluía a participação obrigatória no críquete nacional. Os jogadores que não estiverem disponíveis para jogar precisarão da aprovação do presidente da seleção nacional.

Embora jogadores como Rishabh Pant (Delhi), Shubman Gill (Punjab) e Ravindra Jadeja (Saurashtra) devam jogar na próxima rodada, os relatórios sugerem que os batedores seniores Virat Kohli e KL Rahul provavelmente perderão os jogos nacionais.

Virat Kohli e KL Rahul perderão a próxima rodada do Troféu Ranji devido a lesão – Relatórios

De acordo com um relatório da ESPNCricinfo, Virat Kohli e KL Rahul informaram à equipe médica do BCCI que estão com problemas e não poderão jogar a próxima rodada dos jogos do Troféu Ranji a partir de 23 de janeiro.

Kohli teria recebido uma injeção para dores no pescoço em 8 de janeiro, após a conclusão do BGT 2024-25, e agora informou à equipe do BCCI que ainda sente dores. Isso o manterá fora da próxima partida do Troféu Ranji de Delhi contra Saurashtra em Rajkot.

KL Rahul, por outro lado, relatou uma lesão no cotovelo que o manterá fora da partida de Karnataka contra o Punjab, em Bengaluru. Ele foi o terceiro maior artilheiro da Índia no BGT 2024-25, com 276 corridas e uma média de 30,66.

A próxima tarefa da bola vermelha da Índia é a série de testes de cinco partidas na Inglaterra, que começa em junho. A gestão indiana espera um melhor desempenho de rebatidas para ter uma chance de vencer a série contra um novo ataque de boliche inglês.

