Virat Kohli e KL Rahul perderão as partidas do Troféu Ranji – relatório revela o motivo

De acordo com a reportagem, Virat Kohli e KL Rahul perderão a próxima rodada das partidas do Troféu Ranji devido a lesões. ESPNCricinfo. Segundo a reportagem, os dois jogadores de críquete informaram à equipe médica do BCCI que sofriam de enfermidades e não poderiam participar das partidas a partir de 23 de janeiro. Enquanto Kohli estava com dores no pescoço e precisou tomar uma injeção, Rahul tem um problema no cotovelo que provavelmente o excluirá da partida de Karnataka contra o Punjab. No entanto, muitas estrelas indianas participarão das partidas do Troféu Ranji – Rishabh Pant (Delhi), Shubman Gill (Punjab) e Ravindra Jadeja (Saurashtra).

O críquete doméstico obrigatório, as restrições à presença de familiares e funcionários durante as excursões e a proibição de endossos individuais durante as séries são algumas das medidas delineadas quinta-feira pelo BCCI numa política de 10 pontos que visa promover a “disciplina e unidade”. na enfraquecida seleção nacional de críquete.

O não cumprimento dos regulamentos pode resultar em sanções, incluindo reduções nas taxas de contratos centrais e a proibição de participar na rica Premier League indiana.

Essas crises foram anunciadas após a desastrosa viagem do time pela Austrália, que foi precedida por uma série em casa contra a Nova Zelândia.

A diretoria aprovou apenas um período de duas semanas para as famílias permanecerem com os jogadores em viagens ao exterior, além de impor restrições a funcionários pessoais e sessões comerciais.

“Quaisquer exceções ou desvios deverão ser previamente aprovados pelo Presidente do Comitê de Seleção e pelo Treinador Principal. O não cumprimento das regras pode resultar em ação disciplinar, se considerado apropriado pelo BCCI”, afirma a política do Conselho.

“Além disso, o BCCI reserva-se o direito de tomar medidas disciplinares contra o jogador, que podem incluir sanções contra o jogador em questão por participar de todos os torneios conduzidos pelo BCCI, incluindo a Premier League indiana, e dedução do valor dos honorários/taxas de jogo como de acordo com o acordo com o jogador BCCI ” avisa.

