Experiente, Adil Rashid, dos pés da Inglaterra, rejeitou a estrela de Virata Kohli da Índia pela 11ª vez no críquete internacional durante o terceiro ODI aqui no Narendra Modi Stadium. Graças a este lançamento, Rashid ingressou no grupo de Telons, que o Kohli mais perturbado do críquete internacional. Ele fica ao lado de Tim Southee da Nova Zelândia e da Austrália Josh Hazlewood, que rejeitou Kohli 11 vezes em formatos.

Durante a reunião, Ahmedabad Rashid passou por Kohli com uma entrega bem sobrecarregada, que mudou rapidamente, pegando a borda externa, após o que ele seria resumido com segurança por Wicketkeper Phil Salt. Isso significava o segundo consecutivo, no qual Rashid rejeitou Kohli de maneira semelhante quando ele também venceu seu portão no segundo ODI em Pune.

O sucesso de Rashid contra Kohla foi espalhado pelos três formatos, com cinco liberações no ODI, quatro em testes e dois em T20Is. Sua capacidade de trapacear Kohla com suas variedades e uma virada acentuada o fez um dos spinners mais eficazes contra fiéis indianos.

No início da partida de Kohli, ele venceu a 73ª meia século em cinquenta bolas depois que o Shubman Gill abriu meio século e logo o transformou em sua sétima tonelada de ODI em 95 entregas.

A última partida de Centurion, o capitão Rohit Sharma, saiu no início da quarta -feira, filmando apenas uma corrida.

No momento em que escrevem a história, o índio está em 214/2 com um piscar de olhos em 105 com Shreyas Iyera, que tem 49 anos

Melonics que rejeitaram a Virata Kohli mais no críquete internacional:

Tim Southee (Nova Zelândia) – 11 demissões em 37 partidas

Josh Hazlewood (Austrália) – 11 demissões em 29 partidas

Adil Rashid (Inglaterra) – 11 demissões em 34 partidas

Moeen Ali (Inglaterra) – 10 demissões em 41 partidas

James Anderson (Inglaterra) – 10 demissões em 37 partidas