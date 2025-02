“Virat Kohli era uma opção …” Crickt Mo Bobat, diretor do RCB, revela por que eles nomearam Rajat Patidar como capitão

Rajat Patidar jogou 27 jogos pelo RCB no IPL.

Na quinta -feira, 13 de fevereiro, o Royal Challengers Bengaluru (RCB) anunciou Rajat Patidar como seu capitão da temporada de 2025 Premier League (IPL).

Rajat Patidar assumirá o cargo de capitão da franquia depois que ele decidiu libertar Faf du Plessis antes do mega leilão do IPL 2025. Patidar, que ingressou na RCB no IPL 2021, até agora obteve 799 corridas em 27 jogos a uma taxa de 159.

O anúncio do RCB ocorre após meses de especulação, durante os quais vários nomes, incluindo Virat Kohli e Krunal Pandya, foram lançados para o jornal.

Após a nomeação de Patidar como capitão, o diretor de críquete da RCB, Mo Bobat, agora compartilhou o motivo da decisão.

O diretor de críquete Mo Bobat, da RCB, revela por que eles nomearam Rajat Patidar como capitão

Em declarações à mídia depois de anunciar Rajat Patidar como capitão da RCB para a próxima temporada, o diretor de críquete Mo Bobat declarou que o nome de Virat Kohli foi considerado, mas também acrescentou que Kohli não precisa de um título para liderar o equipamento.

Mo Bobat disse: “Obviamente, Virat era uma opção ”, disse Bobat. “Isso está notando dizer, e eu sei que os fãs provavelmente teriam se inclinado para Virat em primeira instância, mas também vimos muito amor por Rajat … Virat não precisa de um título de capitania para liderar.“

Ele acrescentou que a liderança é algo natural para Kohli e enfatizou que o jogador sênior de críquete indiano também apoiou Faf du Plessis no papel da capitania nas temporadas anteriores.

Adicionado: “Eu acho que a liderança, como todos vimos, é um dos seus instintos mais fortes. Eu acho que é natural para ele. Ele lidera de forma independente. Para nós, mesmo no ano passado com FAF como capitão, vimos tudo isso.“

“Ele lidera como um exemplo com o bastão. O volume de corridas e a taxa de ataque que obteve no ano passado foram tão impressionantes e importantes para nós.“

Depois de adicionar ótimos nomes como Josh Hazlewood, Bhuvnehwar Kumar e Phil Salt ao lado dele, a RCB terá como objetivo garantir seu título inaugural do IPL na próxima temporada.

