Virat Kohli teve média de 24,5 no teste de críquete em 2024.

Virat Kohli enfrentou severas críticas por suas recentes dificuldades no teste de críquete. O ex-capitão indiano marcou 417 corridas nos testes de 2024, com uma média de 24,5 com um século e cinquenta em 19 rebatidas.

As dificuldades de Kohli no teste de críquete pioraram no final do ano. O jogador de 37 anos enfrentou dificuldades contra os fiandeiros esquerdos neozelandeses Ajaz Patel e Mitchell Santner.

Ele então começou o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 com um século em Perth, mas perdeu a forma à medida que a série avançava. Suas oito expulsões na Austrália foram devido a bolas fora do toco.

A má forma de Kohli gerou discussões sobre seu futuro no teste de críquete. Jogadores como Sunil Gavaskar e Irfan Pathan sugeriram fortemente que Kohli jogasse partidas nacionais de bola vermelha para praticar e corrigir suas deficiências.

Delhi enfrentará Saurashtra em 23 de janeiro, ao retomar sua campanha do Troféu Ranji de 2024-25. A equipe está atualmente em quarto lugar no Grupo E e precisa de vitórias para subir na tabela.

Virat Kohli jogará na próxima partida do Troféu Ranji em Delhi?

A participação de Kohli na próxima partida do Troféu Ranji de Delhi contra o Saurashtra permanece incerta. Ele foi incluído na lista de prováveis ​​​​de Delhi para a segunda fase do Troféu Ranji, mas ainda não confirmou sua disponibilidade na Associação Distrital de Críquete (DDCA).

Em declarações à mídia na terça-feira, o secretário do DDCA, Ashok Sharma, disse que, embora a associação queira que Kohli jogue, ainda não recebeu qualquer confirmação do jogador de críquete indiano.

Ashok Sharma disse ao PTI: “Queremos que ele (Kohli) jogue, mas não ouvimos nada dele.“

A última aparição de Kohli no Troféu Ranji foi em novembro de 2012, por Delhi contra Uttar Pradesh, onde marcou 14 corridas no primeiro turno e 43 corridas no segundo.

A próxima missão da bola vermelha da Índia começará em junho, com a equipe viajando pela Inglaterra para uma série de testes de cinco partidas. Embora Kohli tenha feito uma turnê esquecível em 2014, ele se redimiu com séculos brilhantes durante a série de 2018.

