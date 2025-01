Virat Kohli jogou pela última vez no Troféu Ranji em 2012.

A forma de Virat Kohli no críquete de teste foi significativamente analisada após as duas últimas derrotas da Índia na série de testes – para a Nova Zelândia em casa e para a Austrália no BGT 2024-25 fora.

Embora os números de Kohli tenham despencado desde 2021, são suas dificuldades recentes na Austrália (fazendo entregas fora do coto oito vezes durante a turnê) que são mais preocupantes.

Kohli conseguiu apenas duas pontuações de mais de cinquenta nas duas derrotas em séries contra Nova Zelândia e Austrália. Desde 2021, ele teve média de 31 em testes com apenas trezentos, e desde 2024, ele teve média de apenas 23 com cinquenta e um séculos.

Após as recentes derrotas da Índia na série de testes, o BCCI tornou obrigatório que os jogadores contratados centralmente participassem do críquete doméstico quando não estivessem envolvidos nas partidas da Índia.

Enquanto Rohit Sharma, Shubman Gill, Ravindra Jadeja, Yashasvi Jaiswal e Rishabh Pant participarão da próxima rodada do Troféu Ranji, a partir de 23 de janeiro, Virat Kohli jogará na próxima rodada.

Virat Kohli jogará pelo Delhi no Troféu Ranji nesta temporada?

Kohli retornará ao Troféu Ranji após 12 anos, quando jogará a última partida da fase de grupos de Delhi, a partir de 30 de janeiro, contra o Railways. O técnico de Delhi, Sarandeep Singh, confirmou a disponibilidade de Kohli para a partida dos Railways à ESPNcricinfo.

Kohli vai perder a próxima partida de Delhi, a partir de 23 de janeiro, contra o Saurashtra, em Rajkot, devido a dores no pescoço, sobre as quais informou ao BCCI.

Kohli teria tomado uma injeção para dores no pescoço após o final da série de testes na Austrália, onde a Índia perdeu por 3-1.

O jogo Delhi x Railways Ranji está programado para acontecer de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, apenas três dias antes do início da série ODI contra a Inglaterra.

Kohli foi convocado para enfrentar a Inglaterra na série ODI de três partidas e no seguinte ICC Champions Trophy 2025.

