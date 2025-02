"Virat Kohli nunca disse …": Haris Rauf se assemelha a uma conversa com a estrela da Índia na Copa do Mundo Twin T20 SRIs

Antes de antecipar confrontos entre os arcos da Índia e o Paquistão no Troféu dos Campeões no domingo, o marcapasso Haris Rauf disse que estava pronto para enfrentar a lendária virata kohla confundir em uma reunião, que quebrou os famosos sextos contra ele em 2022 T20 em 2022, o mundo Copa em Melbourne Cricket Ground. Kohli, invicto 82 nesta partida, direcionou a Índia para a vitória icônica, e seus seis duplos de Rauf também receberam muitos elogios nas mídias sociais e no antigo grilos.

Recordando esse momento, Rauf disse que Kohli nunca o toma por acertar esses seis na vanguarda e acrescentou que o ex -capitão da Índia é um jogador de classe mundial que poderia assumir o controle de cada tigela do mundo.

“Nunca, Kohli, nunca disse uma palavra sobre esses seis, e toda a conversa nas mídias sociais é lixo. Todo mundo elogia Kohli por seu piscar de olhos, e ele é um jogador de classe mundial. Eu sempre brinquei com ele “, disse Rouf Telecom Asia Sport.

“Graças à sua classe de mundo piscando, Kohla é um desafio rígido para cada chapéu de jogador e o mesmo comigo. Gosto desse desafio e, quando jogamos contra a Índia em Dubai no domingo, será uma partida cheia de desafios. A melhor coisa de se curvar a ele, ou você aprende muitas coisas nesta partida – acrescentou.

Espera-se que o jovem de 31 anos que esteja se recuperando após uma carga lateral possa jogar em um torneio contra a Nova Zelândia em Karachi na quarta-feira.

“Eu fico bem. Estou melhorando. Eu acelerei durante a sessão de treinamento, por isso parece bom na quarta -feira. Estou feliz comigo mesmo, mas pela administração de decidir sobre minha inclusão “, disse Rauf.

Pacer acredita que o Paquistão tem opções de rotação suficientes em Khushdil Shah e Salman Agha, apesar de ele ter o único spinner especialista em sua composição em Abrar Ahmed.

“Não temos apenas um girador. Podemos usar Khushdil Shah e Salman Agha, e quem estiver em boa forma será útil “, disse ele.

“O Paquistão organiza um evento global após muito, muito tempo, por isso é o meu desejo de desempenhar um papel no triunfo da equipe e podemos defender nosso título” – acrescentou Rauf.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).