Virat Kohli, para retornar como capitão da Índia com a fundação de Gautama Gambhira? Reivindicação de relatório impressionante

A poeira ainda não caiu após as perdas das fronteiras de Gavascar da Índia com a Austrália. Em um novo relatório teorema impressionante sobre o capitão de teste indiano. Desde o momento em que o capitão comum Rohit Sharma foi expulso do último teste contra a série de resultados baixos, a especulação aumentou sobre seu futuro na equipe de testes indianos. Outra série de testes da Índia é de cinco em quatro meses na Inglaterra. Se Rohit Sharma será escolhido para esta série ou não é uma grande questão.

Durante isso, o relatório afirmou que Kohli poderia ser nomeado capitão de teste indiano temporariamente, porque outros candidatos “mais jovens” ainda não estão prontos para o trabalho mais alto. O relatório também afirmou que o técnico da Índia, Gautam Gambhir, conversou com Kohla sobre o retorno ao capitão, mas o ex -capitão da Índia ainda não indicou nenhuma tendência a assumir um papel novamente. O relatório também afirmou que o Jasprit Bumrah não poderia ser considerado em termos de função devido ao gerenciamento de carga.

“O treinador Gautam Gambhir apoiou a idéia de que Virat liderou a equipe de teste novamente. Mas ele oficialmente removeu sua atitude “,” relatório Em Mykhel, ele citou a fonte como Sying.

“A equipe da Índia estava indo bem sob o agressivo capitão de virata, especialmente em condições estrangeiras. Depois de iniciar a série do Campeonato de Testes do Novo Mundo (WTC), a equipe precisa de um líder como Kohli, porque a próxima linha de líderes de teste ainda está em desenvolvimento. O Kohli temporário se parece com a opção mais apropriada. “

Com sinal de perguntas sobre seu futuro, Rohit Sharma foi questionado sobre sua má forma antes de 1. Índia vs. Inglaterra ODI. Ele estava bastante irritado. “O que é essa pergunta? Este é um formato diferente, um tempo diferente. Como sempre, como críquete, sabemos que haverá altos e baixos. Eu conheci muito na minha carreira. Não é nada novo para mim. Sabemos que todo dia é novo. “, Disse Rohit em uma entrevista coletiva.

Rohit filmou apenas duas corridas no primeiro ODI contra a Inglaterra em Nagpur, depois de retornar ao críquete internacional depois de um mês. Um amigo de longa data da equipe da Índia Rohit deu uma resposta interessante sobre as pessoas que interrogam a estrela da Índia

“Não é fácil. Se você olhar do ponto de vista de Rohita, é claro que ele é frustrante para ele. Ele quer se concentrar na série. Ele acha que eu estava indo bem nesse formato e gostaria de continuar.

“Mas as pessoas vão fazer perguntas. Aqueles que assistem, é claro, pergunte. Esta é a situação do Catch-22. Você não pode parar essas perguntas. Quando eles vão parar? Quando ocorre.