A estrela da equipe indiana, Cricket, Virat Kohli, destruiu o sensacional recorde de Sachin Tendulkar para obter um feito único durante o Trophy 2025 Masters no domingo com o Paquistão em Dubai. Virat se tornou o massa mais rápida da história do críquete ODI, que venceu 14.000 corridas porque alcançou um marco é de apenas 287 pousadas. Anteriormente, Sachin manteve um recorde quando o lendário bastão da Índia chegou até 14.000 placas em 350 rodadas. Em geral, Kumar Sangakkara, do Sri Lanka, é o único outro batedor que venceu mais de 14.000 corridas ODI e alcançou um marco em 378 entradas.

Ele se tornou o primeiro batedor que alcançou um marco em menos de 300 rodadas.

Kohli começou suas rondas com 15 marchas para escolher um marco e conseguiu alcançar um feito no estilo quando bateu Haris Rauf na fronteira.

Saud Shakeel e o capitão Mohammad Rizwan atingem o arenito para ajudar o Paquistão a 241 em direção ao arqui-ráltico na Índia em um confronto importante com o troféu dos campeões no domingo em Dubai.

Defendendo os mestres do Paquistão, eles decidiram primeiro atingir o Grupo A, que é uma “necessidade” para eles depois de perder com a Nova Zelândia na abertura do torneio de 50 dias na quarta-feira.

Uma derrota com a Índia, que venceu sua primeira partida com Bangladesh, entrará em contato seriamente no Paquistão para fazer semifinais.

Eles saltaram no lado esquerdo de Shakeel, que atingiu 62, e Rizwan, que realizou 46, acrescentou 104 em uma parceria lenta, mas sólida da terceira fúria.

Mas a câmera tardia à esquerda Khushdil Shah aumentou a soma do Paquistão em algo que parece ser um tom lento. Khushdil foi o último Trker aos 38 anos, porque as entradas montadas em 49,4 marchas.

Kuldeep Yadav retornou as estatuetas 3-40.

A Índia se recusou a visitar o Paquistão no torneio das oito Nações e, em vez disso, foi autorizado a jogar em todos os jogos no Dubai International Stadium.

Esperava -se uma casa cheia, mas durante as rodadas no Paquistão havia lugares vazios.

