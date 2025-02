Virat Kohli, RCB Songs zumbindo, quando a dedução do troféu dos mestres começa

A Star India Barter Virat Kohli gosta de um grande fã, e sua popularidade no exterior, Paquistão, não é um segredo. Antes do troféu de Masters, que será tocado no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos (apenas jogos da Índia) sob o modelo híbrido, as músicas de Kohli foram agarradas pelo estádio nacional em Karachi, quando os fãs tomaram seu amor pelo ex -capitão Índia. De fato, o fã até levantou as músicas “Virat Kohli Zindabaad” (Viva Virat Kohli) canta do lado de fora do estádio. O incidente ocorreu após a final da série de tri-nação entre o Paquistão e a Nova Zelândia na sexta-feira.

O filme do mesmo incidente se tornou viral nas mídias sociais. No filme, o fã se apresentou ao nome Karan, marcado como o maior fã de Kohli. Ele até revelou que as pessoas em seu bairro o chamam de “Kohli”.

Canções Kohli Kohli fora do Estádio Karachi #Pakvnz

jogo

O homem até disse Virat Kohli Zindabad no Paquistão Realmente a face do críquete mundial.#Virathkohli pic.twitter.com/n7octmrqyc – Raw (@harsh_dean) 14 de fevereiro de 2025

No mesmo filme, alguns fãs também viram que “RCB, RCB”.

Entre a incerteza sobre seu futuro na equipe indiana, o ex -capitão da Inglaterra Kevin Pietersen apoiou Kohli a silenciar seus críticos, como ele fez no passado.

Enquanto falava sobre Star Sports Pietersen, ele disse: “Ele é um dos grandes jogos. Havia muitas pessoas que o escreveram para muitas ocasiões. Quando eles saem para o bastão.

“O ponto de interrogação não vem até mim, você, seletores, treinadores e outros jogadores. Virat Kohli só pode responder à pergunta quando se trata de quanto tempo ele quer continuar e quanto deve lutar, tenha cuidado e criar esses altos padrões que todos esperam dele – acrescentou.

A equipe indiana foi para Dubai no sábado, cinco dias antes da abertura do Tropheum dos Campeões contra o Bangladesh.

Equipe indiana para o Troféu dos Campeões da ICC, 2025: Rohit Sharma (capitão), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Rinabh Pant em Sundar, Kuldeep Yadav, Chahit Rana, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Substituições não diferentes: Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.