Virat Kohli retorna ao Troféu Ranji depois de 2012, a entrada para Feroz Shah Kotla é gratuita, os fãs podem entrar por estes portões

Espera-se que Virat Kohli treine com sua equipe Delhi Ranji Trophy a partir de terça-feira, antes de sua primeira partida doméstica de bola vermelha desde 2012, enquanto a Delhi & Districts Cricket Association (DDCA) se prepara para garantir todos os preparativos para o tão aguardado voltar para casa. Na segunda-feira, Kohli foi oficialmente nomeado para a equipe de Ayush Badoni em Delhi para a última partida do grupo contra o Railways, no Estádio Arun Jaitley, que começa em 30 de janeiro. Esta será a primeira partida de Kohli contra Ranji desde que ele jogou contra Uttar Pradesh no Estádio Mohan Nagar em Ghaziabad em 2012.

Na época, Kohli era uma estrela em ascensão no críquete indiano e agora é uma lenda por direito próprio, um ex-capitão da Índia e dono de 80 séculos internacionais.

“Claro que é uma ótima experiência para os nossos juniores, pois eles vão dividir o vestiário com o Virat. Se você olhar para a nossa equipe, apenas Navdeep Saini jogou ao lado de Virat no IPL e pela Índia. Na verdade, nenhum deles, os jogadores do time jogaram com Virat no Troféu Ranji, eles podem aprender muito observando-o”, disse o secretário do DDCA, Ashok Sharma, ao PTI.

Quando questionado sobre os preparativos do jogo, Sharma disse: “Sabemos que a presença de Virat eleva o jogo. Normalmente temos de 10 a 12 seguranças particulares para uma partida regular de Ranji, mas com certeza aumentaremos a segurança para que Virat possa treinar sem qualquer interrupção.

“Também informamos a polícia de Delhi sobre a partida.” Embora as partidas de Ranji sejam gratuitas para os espectadores, geralmente eles abrem uma arquibancada, mas para esta partida o DDCA abrirá três arquibancadas no Estádio Ambedkar.

“Os portões 7, 15 e 16 estarão abertos ao público. Forneceremos água potável e os banheiros serão limpos e higiênicos. Venha e aproveite o jogo. É claro que haverá uma verificação de segurança antes que os fãs possam entrar”, disse Sharma.

Esquadrão: Ayush Badoni (capitão), Virat Kohli, Pranav Rajvanshi (semana), Sanat Sangwan, Arpit Rana, Mayank Gusain, Shivam Sharma, Sumit Mathur, Vansh Bedi (semana), Money Grewal, Harsh Tyagi, Siddhant Sharma, Navdeep Saini, Yash Dhull, Gagan Vats, Jonty Sidhu, Himmat Singh, Vaibhav Kandpal, Rahul Gehlot, Jitesh Singh.