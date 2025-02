Virat Kohli retorna quando Rohit Sharma dá uma explicação estranha de duas mudanças para 2.

O capitão da Índia, Rohit Sharma, anunciou duas grandes mudanças para o segundo ODI contra a Inglaterra, quando os turistas venceram a queda e decidiram um fardo em Cuttack no domingo. Virat Kohli marcou seu longo retorno à 11ª banda depois que ele perdeu o Openinger da série devido a uma lesão no joelho. Foi Shreyas Iyer quem o substituiu na equipe durante a última partida, mas a ordem do meio Danamer manteve seu lugar na equipe depois de chegar a um meio século explosivo. Desta vez, Yashasvi Jaiswal foi jogado para dar espaço para Kohla no dia 11.

Rohit também anunciou uma troca simples entre Kuldeep Yadav e Varun Chakravarthy pelo segundo ODI, entregando esta última estréia do ODI. Embora Rohit tenha afirmado que Kuldeep estava “descansando” para a partida, a chamada é bastante estranha, considerando que Nagpur ODI foi a primeira viagem internacional para o Spinner Chinaman desde outubro do ano passado.

“Foi um bom desempenho no primeiro jogo. Isso é o que eu amava. A energia era muito boa, mesmo que ele não estivesse em campo há algum tempo. Foi uma ótima assistir depois de perder dois gols. Shreyas possui essa intenção e não se esquece da contribuição de Shubman e Axar. , – Rohit disse durante os lances.

Deve -se notar também que Varun Chakravarthy, aos 33 anos, se tornou o estreante mais antigo da Índia fora de sua partida inaugural em formato ODI em 1974.

A Inglaterra toca xi: Philip Salt (W), Ben Duckett, Joe Root, Harry Brook, Jos Buttler (C), Liam Livingstone, Jamie Overton, Gus Atkinson, Adil Rashid, Mark Wood, Saqib Mahmood

Índia tocando em xi: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (W), Hardik Panda, Axar Patel, Ravindra Jadiej, Harshit Rana, Mohammed Shami, Varun Chakravrthry