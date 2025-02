Virat Kohli toma uma equipe impressionante de uma peça de time em espíritos joviais em frente ao abridor de campeões do troféu

A equipe da Índia entra no Trophy 2025 Masters em ótima forma, recentemente caiada na Inglaterra por 3 a 0 na série Home ODI. Parece que o capitão Rohit Sharma encontrou seu ritmo, quebrando suas 32 toneladas de ODI durante a série, enquanto Virat Kohli também atingiu cinquenta. Apesar da falta de Jasprit Bumrah, a Índia continua sendo um dos troféus favoritos. Mudar a forma aparentemente também viu uma mudança de humor no acampamento indiano com BCCI Lançamento de vídeo com jogadores treinando em Dubai com um humor e harmonia alegre.

Um filme de treinamento com um comprimento de pouco mais de dois minutos mostrou uma olhada na atmosfera vibrante em um guarda -roupa indiano.

O capitão Rohit Sharma pode ser visto que eles emprestam algumas dicas. “Hora da bola. Se você supera o campo, esta é a fronteira: “Havia suas palavras de sabedoria.

Rohit finalmente começou a rede, em face de Mohammed Shami, Axar Patel e Washington Sundar.

Virat Kohli também estava na espessura da ação. O jogador de 36 anos apareceu em um clima cordial e teve uma captura reacionária impressionante.

Modo bruto Apresentando com #TeamamPrimeira sessão de treinamento #Championstrophy 2025 em Dubai Para assistir – bcci (@bcci) 17 de fevereiro de 2025

Rohit Sharma acertou a bola com uma raquete de tênis diante de alguém no meio e usava um capacete para lhe dar um desvio. Kohli, em pé atrás deles, se formou em um grande esforço, causando celebrações entre os jogadores.

Hardik Pandya também estava na espessura das coisas. Primeiro de tudo, você pode ver Pandya compartilhando um momento leve com Ravindra Jadieja em sua cidade natal, Gujarati.

Mais tarde, Pandya pegou a entrega, que percorreu a distância, reconhecendo de Rishabh Pant.

À frente do treinador principal Gautam Gambhir e do técnico assistente Abhishk Nayar supervisionaram toda a sessão, bem como o treinador visível de Sitanshu Kotak.

“Existem três redes no centro. Publique tudo o que você fez; Se você quiser fazer algo extra, você tem duas redes; Você pode trabalhar um pouco lá “, disse Nayar.

As cenas de treinamento da Team India pintam uma imagem completamente diferente sobre o clima no vestiário do que o comum durante a série Trophy Gavascar contra a Austrália.

A Índia está lutando pelo título recorde dos terceiros mestres, e o torneio é o principal teste laconal do treinador Gautam Gambhir. Porque, no momento, a Índia da bola branca no momento que a Índia espera ir à distância, jogando todos os jogos em Dubai.

A Índia enfrentará Bangladesh, Paquistão e Nova Zelândia na fase do grupo de Masters 2025.